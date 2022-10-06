Вертолет оккупантов обстрелял позиции ВСУ на юге и получил ответ от украинской авиации

На южном направлении враг нанес авиаудар по позициям ВСУ.

В свою очередь авиация ВСУ нанесла удары по противнику.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"Вчера вечером враг нанес авиационный удар вертолетом по нашим позициям. В ответ нашей авиацией нанесено 4 удара по противнику, а подразделениями противовоздушной обороны дважды в день в районе Брускинского, на Бериславщине, уничтожен беспилотник-разведчик "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ увольняют Луганщину. Уже освобождены несколько населенных пунктов.

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