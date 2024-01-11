Вертолеты, артиллерия, снаряды и ракеты: стало известно, что Латвия поставит Украине

Кроме того, будет подписано межправительственное соглашение между Латвией и Украиной, которое упростит процесс оказания помощи.

Латвия выделяет Украине новый пакет военной помощи, сообщил в четверг журналистам президент республики Эдгарс Ринкевичс, встретившийся в Рижском замке с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Новый пакет помощи содержит боеприпасы, гаубицы, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, ракеты противовоздушной обороны, минометы, вездеходы, ручные гранаты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, генераторы, средства связи.

Также читайте Из Латвии выгонят более тысячи россиян: что произошло

Кроме того, будет подписано межправительственное соглашение между Латвией и Украиной, которое упростит процесс оказания помощи. Ринкевичс также заявил, что в течение следующих трех лет Латвия выделит 15 млн евро на программы реконструкции Украины, ориентированные прежде всего на Черниговскую область.

В Минобороны Латвии со своей стороны сообщили агентству ЛЕТА, что в ближайшее время Украине поставят произведенные в Латвии сверхлегкие самолеты Tarragon. В пакет поддержки также войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометы, пушки, противовоздушное и противотанковое оружие, индивидуальная экипировка военнослужащих и транспортные средства.

Согласно обобщенным бюро премьер-министра данным, с февраля 2022 года Латвия предоставила Украине разную поддержку в размере 596 млн евро. Республика также реализует программу обучения украинских военных. В 2024 году на территории Латвии планируется обучить около 3 тыс. украинских военных.

Как сообщалось, ранее Зеленский назвал приоритет №1 среди нужд ВСУ. По его словам, дипломаты делают все возможное, чтобы обеспечить поставки дополнительных систем ПВО и ракет в них.

Напомним, стало известно, сколько ракет и дронов выпустила РФ по Украине за 2023 год. Инфографика от UA War Infographics свидетельствует, что в прошлом году российские войска атаковали с помощью 1335 ракет и 3149 беспилотников-камикадзе. ПВО уничтожило более 70% вражеских ракет и более 80% беспилотников в течение года.

Читайте также: