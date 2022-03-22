Вертолеты, БПЛА и ракеты: ВСУ за сутки уничтожили 9 воздушных целей оккупантов

Вертолеты, БПЛА и ракеты: ВСУ за сутки уничтожили 9 воздушных целей оккупантов

Российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.

ВСУ и другие подразделения обороны уже 27 сутки подряд отражают атаки российских оккупантов. За прошедшие сутки им удалось ликвидировать с десяток вражеских воздушных целей.

Об этом сообщают в Генштабе.

"Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и противовоздушной обороны Сухопутных войск за предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, что 21 марта 2022 года российские кафиры нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях.

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