Вертолеты, ракеты и дроны-камикадзе: чем противник атакует на юге

Парой вертолетов К-52 атаковал украинские позиции, без потерь.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
В рамках массированного ракетного удара по всей территории Украины, когда по Николаевской области было выпущено 14 ракет, а по Одесщине — 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе, на Криворожье 2 ракеты уничтожили 2 трансформаторные подстанции. Работы по устранению последствий продолжаются.
К вечеру Кривой Рог был вновь атакован двумя дронами-камикадзе Shahed-136. Под угрозой снова оказались объекты критической инфраструктуры. Но силами противовоздушной обороны дроны были уничтожены.
В то же время четыре Shahed-136 направлены на критическую инфраструктуру Черкасской области, противовоздушная оборона уничтожила в Черкасском районе, неподалеку от Канева.
Куцурубскую общину в Николаевской области враг системно терроризирует обстрелами из Кинбурнской косы. Дважды в день ударил «Градом» и тяжелой артиллерией. Без человеческих утрат.
Ситуация на юге
Кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий.
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