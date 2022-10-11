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Вертолеты, ракеты и дроны-камикадзе: чем противник атакует на юге

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Вертолеты, ракеты и дроны-камикадзе: чем противник атакует на юге

Фото: скриншот с видео

Парой вертолетов К-52 атаковал украинские позиции, без потерь.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В рамках массированного ракетного удара по всей территории Украины, когда по Николаевской области было выпущено 14 ракет, а по Одесщине — 3 ракеты и 4 дрона-камикадзе, на Криворожье 2 ракеты уничтожили 2 трансформаторные подстанции. Работы по устранению последствий продолжаются.

К вечеру Кривой Рог был вновь атакован двумя дронами-камикадзе Shahed-136. Под угрозой снова оказались объекты критической инфраструктуры. Но силами противовоздушной обороны дроны были уничтожены.

В то же время четыре Shahed-136 направлены на критическую инфраструктуру Черкасской области, противовоздушная оборона уничтожила в Черкасском районе, неподалеку от Канева.

Куцурубскую общину в Николаевской области враг системно терроризирует обстрелами из Кинбурнской косы. Дважды в день ударил «Градом» и тяжелой артиллерией. Без человеческих утрат.

Ситуация на юге

Кафиры на юге частично отводят свои подразделения в глубь оккупированных территорий.

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Дата публикации
Просмотры
213
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