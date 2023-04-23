Верующие в Почаевской лавре заявили, что "Путин — их правитель", а ракеты по Украине "запускает Бог"

В Почаевской лавре в Тернопольской области местные верующие убеждали журналистку, что "Путин — это их правитель", а по Украине ракеты "запускает Бог".

Об этом пишет "Громадське".

Журналистка пришла на территорию Лавры и пообщалась с прихожанками УПЦ МП. Они откровенно ей заявили, что "хорошо относятся к Путину, потому что это их правитель", а ракеты по Украине якобы "запускает Бог".

"Это наш правитель. А как же? Святейший патриарх и Путин, а на Киевской Руси — Зеленковский. А Михаил Архангел сказал: подчиняйтесь власти. Если не будут подчиняться власти... Янукович был — "мы не хотим его", дети такие маленькие на Майдане идут... Не хочу даже говорить. Ты же ребенок, а ты против власти идешь", — заявили две женщины на территории Лавры.

Они также добавили, что Россия не бомбит украинцев и не убивает людей, а мол, это делает Бог.

"Это Бог. Он знаешь какие стрелы может посылать за беспредел? Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за непокорение, за непокорение власти. Кто что хочет, то и делает. Маленькие протестуют против Януковича", — говорят верующие УПЦ МП.

Женщины добавляют, что именно Бог позволил Путину начать войну и массово убивать украинцев, потому что им якобы не понравилась Революция Достоинства.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.

Также выселение УПЦ МП из Почаева анонсировал в марте министр культуры Александр Ткаченко.

"У нас закончились соглашения пользования имуществом и в Чернигове, и в одном из храмов в Почаеве. Мы сейчас над этим как раз работаем по прекращению действия таких соглашений и подписанию соответствующих актов приема-передачи", — сказал глава Минкульта.

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