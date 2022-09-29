Веры, Надежды, Любви и Софии 2022: история, традиции, что нельзя делать, сильная молитва

Праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии – важное событие в церковном календаре. Церковь в этот день чтит память трех девочек-мучениц, которые вместе с матерью умерли за веру во Христа. ТСН.ua рассказывает, когда Вере, Надежде, Любви и Софии, что это за праздник, какие традиции существуют и какую молитву нужно сегодня читать.

Ежегодно в конце сентября верующие празднуют важный праздник — честь памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Эти женщины являются примером мужества, стойкости и веры. В этот день обладательницы этих четырех имен традиционно получают поздравления с днем ангела, а другие женщины обязательно молятся святым, чтобы получить защиту и благословение.

Праздник всегда приходится на 30 сентября. Поэтому в 2022 году Веры, Надежды, Любви и Софии будут праздновать в пятницу.

Веры, Надежды, Любви и Софии: история праздника

Во II веке вдова София вместе с тремя своими дочерьми (Верой, Надеждой и Любовью) отправилась в Рим. Они исповедовали христианство, а в то время на территории этого города христиане подвергались жестоким гонениям. Однако София не боялась пыток и даже смерти. Потому она продолжала искренне верить в Бога и воспитывала своих детей по христианским правилам. Даже назвала их в честь трех основных христианских добродетелей.

Со временем слухи о благочестивой христианской семье дошли до императора Адриана, приказавшего схватить четырех женщин и привести к нему на суд. Дочерей он отправил в тюрьму, а вот Софью стал уговаривать отречься от веры. Однако, она была непоколебима и сказала, что вынесет любую пытку со стороны императора. Тогда римляне казнили девочек и передали матери их останки. София в горе похоронила тела своих дорогих детишек, а сама умерла через три дня. Так Веру, Надежду, Любовь и Софию причислили к лику святых.

Традиции этого дня

На Веры, Надежды, Любви и Софии женщины причитали и плакали / Фото: pixabay.com

В народе 30 сентября еще носит название "Вселенские бабьи именины" или "Бабский праздник". По традиции этот день всегда начинался с женского плача, служившего, по поверьям, своеобразным оберегом. Даже те женщины, которым не на что было жаловаться, утром начинали вопить и жаловаться. Плакали тогда не о своей судьбе, а о судьбе родных и близких.

В народной традиции слезы – это не только выражение печали и горя, но и форма своеобразного ритуального поведения. Например, невеста тоже всегда "плакала" перед свадьбой, словно прощаясь с родным домом. Поэтому верили, если 30 сентября поплакать, то целый год с вами и вашими близкими не произойдет ничего плохого.

С одной стороны, плач напоминал о страданиях Софии, которые ей пришлось пережить после потери дочерей. А с другой стороны – это был особый обычай, переплетавшийся у наших предков с языческими традициями.

Также 30 сентября традиционно устраивали "деревенские святцы" — молодежь собиралась на вечеринки. Там знакомились, показывали себя и пытались найти пару. Если в душе девушки уже горел огонь любви, то в этот день она должна была громко плакать, чтобы чувства суженого не уменьшались еще много лет.

Среди замужних женщин 30 сентября существовали свои ритуалы. Они обязательно покупали в церкви три свечи, две из них ставили еще в храме, а одну приносили домой. В полночь ее устанавливали посреди хлебного каравая, который испекли накануне, ставили его на стол и произносили заветные слова о защите от зла 40 раз. Утром караваем обязательно кормили домочадцев. И даже крохи из него запрещалось выбрасывать.

Софии, Веры, Надежды и Любви: что нельзя делать

30 сентября женщины не работают по дому и не занимаются домашней работой.

Запрещено свататься и венчаться, потому что брак будет несчастлив и быстро распадется.

Не стоит вышивать, шить, вязать.

Не злословьте, не ссорьтесь и не желайте другим зла.

Сильная молитва к Вере, Надежде, Любви и Софии для всех женщин

Молитва на праздник Веры, Надежды, Любви и Софии / Фото: pixabay.com

Сегодня каждая женщина должна прочесть особую молитву, которая убережет от зла и несчастий:

О, святые и достохвальные мученицы Вера, Надежда и Любовь и мужественных дочерей мудрая мать София, к вам ныне обращаемся с искренней молитвой; ибо кто может заступаться за нас пред Господом, если не вера, надежда и любовь, эти три краеугольных добродетели, образ которых вы на себе показали!

Умоляйте Господа, чтобы Он покрыл нас Своей невыразимой благодатью в скорбях и напастях, спас и сохранил как благий и человеколюбец.

Его славу, как незаходящее солнце, ныне видя, помогайте и нам в наших смиренных молитвах, чтобы простил Господь Бог наши грехи и беззакония и да помиловал нас грешных и недостойных ради Его щедрот.

Молите же о нас, святые мученицы, Господа нашего Иисуса Христа, Ему же славу посылаем, с безначальным Его Отцом и Пресвятым, и благим, и живущим Духом ныне, и постоянно, и во веки веков.

Аминь.