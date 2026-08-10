Веру в победу не потеряли, но есть нюанс: что украинцы думают о конце войны

Что украинцы думают о конце войны / © КМДА

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В достаточно нестабильный период и кризис внутри страны проводятся десятки социологических опросов, чтобы определить, что думает народ Украины. По данным социологического опроса, лишь 22% украинцев ожидают конца войны в 2026 году.

Об этом стало известно из данных КМИС.

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Что украинцы думают о конце войны: детали опроса

Несмотря на психологическое истощение и долгую войну, украинцы сохраняют достаточно высокий уровень моральной стойкости, оптимизма и веры в будущее. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии во второй половине июля 2026 года.

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Абсолютное большинство граждан — 82% — убеждены, что война закончится победой Украины. 59% в этом полностью уверены, а 23% скорее разделяют такое мнение. Поражение Украины прогнозируют только 3% опрошенных, в то время как 16% затрудняются с ответом. Для сравнения, в феврале 2024 года в победу верили 89% респондентов.

Существенно изменилось и восприятие событий на поле боя. Сейчас 39% украинцев считают, что преимущество на стороне Украины, и только 7% отдают его России. В то же время 32% убеждены, что ни у одной из сторон нет преимущества, а 22% не смогли оценить положение дел.

В феврале 2024 года ситуацию в пользу Украины оценивали только 24% респондентов, в то время как 15% видели преимущество врага.

Что касается сроков завершения боевых действий, большинство не ожидает скорого финала:

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22% опрошенных ждут завершения войны до конца 2026 года;

13% прогнозируют конец войны в первой половине 2027 года;

39% считают, что это произойдет во второй половине 2027-го или позже;

26% затруднились дать конкретный ответ.

Несмотря на неопределенность, 63% украинцев остаются оптимистами по поводу долгосрочного будущего страны и верят, что через 10 лет Украина станет членом Европейского Союза. Пессимистичный сценарий с разрушением страны видят 23% опрошенных, еще 14% не определились.

Опрос проходил с 16 по 31 июля 2026 года методом комбинированного интервью: одна половина респондентов опрашивалась по телефону (CATI), а другая — во время личных визитов (face-to-face) с использованием планшетов. В целом социологи опросили 1808 респондентов на подконтрольных Украине территориях. Формальная статистическая погрешность для всей выборки не превышает 3,5%.

Сколько украинцев готовы терпеть войну

Напомним, по данным предыдущего опроса, почти половина украинцев (45%) ожидает, что война с Россией закончится не раньше второй половины 2027 года или позже. По данным опроса КМИС, только 21% респондентов надеются на ее завершение до конца текущего года, в то время как 15% прогнозируют финал в первой половине 2027 года.

Несмотря на колебания общественных настроений в начале 2026 года, когда доля готовых терпеть войну столько, сколько необходимо, упала с 65% в январе до 48% в апреле, по состоянию на июль-август этот показатель снова вырос до 61%. В то же время количество тех, кто рассчитывает всего на несколько месяцев терпения, уменьшилось с 29% в апреле до 20% сейчас.

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