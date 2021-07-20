Весь берег покрыт: мертвые божьи коровки портят отдых в курортном Железном Порту (видео)

Весь берег покрыт: мертвые божьи коровки портят отдых в курортном Железном Порту (видео)

На пляжах черноморского курорта произошла новая беда.

На пляже в Железном Порту Херсонской области заметили массовую гибель божьих коровок. Туристы не исключают, что их отравили умышленно.

Соответствующее видео выложили в YouTube Smart Animals.

На видео видно, что мертвыми божьими коровками покрыт весь берег.

Однако проблемы курортников не закончились — в воде разрослись зеленые водоросли, которые теперь можно увидеть даже на глубине.

"Водоросли — везде, они будут цепляться за ваш купальник и за руки. Но это еще не столь критично, как было 15 июля, когда вода была полностью в трупиках божьих коровок", — говорит автор видео.

На днях курортное село заполонили тысячи жуков. Они массово садятся на здания. Не боятся они и людей.

Ранее стало известно, что стаи божьих коровок атакуют украинские курорты. Особенно активно насекомые досаждают туристам у моря.

Так, отдыхающих на курорте в Лазурном ждал неприятный сюрприз — нашествие божьих коровок. Насекомые летают целым роем.

Насекомых настолько много, что ими усеяны пляжи, зонтики, лежаки и другие элементы пляжной инфраструктуры.

А в курортной Кирилловке в Запорожской области этим летом нашествие комаров. Их так много, что они напоминают пчелиный рой.

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