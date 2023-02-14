Весь день со светом: в Украине в некоторых областях завтра не будут выключать электричество

Стабилизационные отключения будут действовать в Одесской области.

В Украине в среду, 15 февраля, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях не будут выключаеть свет.

Об этом сообщает ДТЭК и глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать завтра свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Из-за повреждений энергосетей стабилизационные отключения будут действовать в Одесской области.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в области также не будет стабилизационных отключений. Она призвала жителей области экономить электричество.

"Учитывая, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с распределением электрической энергии, завтра отключений не будет. Однако, в случае перегрузки сетей или других непредсказуемых обстоятельств, могут быть восстановлены отключения по графикам", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия от 10 октября 2022 года массированно обстреливает ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. Последняя ракетная атака произошла 10 февраля. Тогда оккупанты попали в несколько энергетических объектов.

В последнее время ситуация в энергосистеме улучшилась, что позволяет в некоторых регионах не применять графики отключения света.

Читайте также: