Весь день со светом: в Украине в некоторых областях завтра не будут выключать электричество

Стабилизационные отключения будут действовать в Одесской области.
В Украине в среду, 15 февраля, в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях не будут выключаеть свет.
Об этом сообщает ДТЭК и глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"На следующий день "Укрэнерго" не предоставлял ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не отключать завтра свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.
Из-за повреждений энергосетей стабилизационные отключения будут действовать в Одесской области.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что в области также не будет стабилизационных отключений. Она призвала жителей области экономить электричество.
"Учитывая, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию с распределением электрической энергии, завтра отключений не будет. Однако, в случае перегрузки сетей или других непредсказуемых обстоятельств, могут быть восстановлены отключения по графикам", — говорится в сообщении.
Напомним, Россия от 10 октября 2022 года массированно обстреливает ракетами энергетическую инфраструктуру Украины. Последняя ракетная атака произошла 10 февраля. Тогда оккупанты попали в несколько энергетических объектов.
В последнее время ситуация в энергосистеме улучшилась, что позволяет в некоторых регионах не применять графики отключения света.
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