Украина может потерять контроль над Донбассом. У украинских военных отнимает много сил то, что вместе с обороной Донбасса тысячи военных солдат ВСУ содержат еще и российскую Курскую область.

Об этом заявил аналитик Bild Юлиана Репке в комментарии для Currenttime.

Он выразил мнение, что подразделений не хватает в обороне Донецкой области.

"После Селидового (военные РФ – Ред.) пойдут на Покровск. Для всех, кто когда-то был в Покровске, кто когда-то пытался добраться до Покровска через логистическую сеть, совершенно ясно- если Покровск упадет, Донбасс будет потерян. Все дороги идут через этот город .Чтобы поставлять Константиновку, Часов Яр, Краматорск, нужна эта дорога", — заявляет Репке.

По его словам, одна из проблем территориальных потерь Украины – это дефицит кадров в Вооруженных силах. Из-за активных боев украинские военные бригады, длительно находившиеся на передовой, могут быть истощены. Это, считает Репке, может привести к отступлению ВСУ.

"Они все еще воюют, они еще мотивированы, но воюют уже много недель. Когда они спасаются — это не значит, что они в отпуске и могут восстановить силы. Это просто означает, что они возвращаются в какие-то деревни и имеют несколько выходных, а затем им нужно вернуться на передовую", – отмечает аналитик.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что сейчас на фронте сложилась тяжелая и очень сложная ситуация. Продвижение войск РФ может иметь очень серьезные последствия.

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