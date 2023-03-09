Весь Харьков остался без света, отопления и воды в результате ракетного удара

Метро и наземный электротранспорт не курсируют.

Весь Харьков и часть Харьковской области остались без света, отопления и воды в результате российской массированной ракетной атаки.

Об этом "Суспільному" сообщил спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

"Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Во всем городе нет напряжения, поэтому на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях мы перешли на генераторы", – отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

На Харьковщине свет частично появлялся в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской общинах. Ориентировочное время возобновления электроснабжения в регионе не прогнозируют.

Харьковское метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт тоже не курсирует.

Напомним, в ночь на 9 марта российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. На Харьковщине есть попадание в объекты критической инфраструктуры, повреждена гражданская инфраструктура.

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