Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Весь Харьков остался без света, отопления и воды в результате ракетного удара

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1680
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Весь Харьков остался без света, отопления и воды в результате ракетного удара

Вырва от ракетного удара России по Харьковщине/Фото: "Накипело"

Метро и наземный электротранспорт не курсируют.

Весь Харьков и часть Харьковской области остались без света, отопления и воды в результате российской массированной ракетной атаки.

Об этом "Суспільному" сообщил спикер "Харьковоблэнерго" Владимир Скичко.

"Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Во всем городе нет напряжения, поэтому на объектах критической инфраструктуры, в медицинских учреждениях мы перешли на генераторы", – отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

На Харьковщине свет частично появлялся в Лозовской, Нововодолажской и Первомайской общинах. Ориентировочное время возобновления электроснабжения в регионе не прогнозируют.

Харьковское метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт тоже не курсирует.

Напомним, в ночь на 9 марта российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. На Харьковщине есть попадание в объекты критической инфраструктуры, повреждена гражданская инфраструктура.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1680
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация