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Весь Херсон снова остался без света из-за вражеских обстрелов — ОВА

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Весь Херсон снова остался без света из-за вражеских обстрелов — ОВА

Фото: Associated Press

Российские оккупанты 15 декабря снова обстреляли Херсон. Из-за этого весь город снова остался без света.

Только что освобожденный от российских оккупантов Херсон снова полностью обесточен из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов‼️ Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города. При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети", — написал Янушевич.

Напомним, в четверг, 15 декабря, российская армия снова обстреляла центр Херсона. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере два человека.

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Дата публикации
Просмотры
116
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