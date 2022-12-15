Весь Херсон снова остался без света из-за вражеских обстрелов — ОВА

Российские оккупанты 15 декабря снова обстреляли Херсон. Из-за этого весь город снова остался без света.
Только что освобожденный от российских оккупантов Херсон снова полностью обесточен из-за вражеских обстрелов.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
"Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов‼️ Продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города. При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети", — написал Янушевич.
Напомним, в четверг, 15 декабря, российская армия снова обстреляла центр Херсона. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере два человека.
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