Весь храм охватило пламенем: на Буковине полностью сгорела деревянная церковь (видео)

По предварительным данным, причиной пожара стал электрический котел.

В селе Самакова в Черновицкой области полностью сгорел деревянный храм УПЦ МП. Церковь вспыхнула в ночь на 30 января.

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Об этом сообщает пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Пожар полностью разрушил храм, построенный 22 года назад.

"По предположению настоятеля прихода протоиерея Виталия Дмитрюка, возгорание возникло от электрического котла, который отапливал помещение храма. Спасатели, прибыв на место происшествия, не смогли спасти церковь, но уберегли от возгорания близлежащие жилые здания", — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет, окончательную причину возгорания установят эксперты.

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