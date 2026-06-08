"Весь перерыв я проплакала": в Виннице медалистка заявила о срыве НМТ — что случилось

Ноутбук / © pexels.com

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В Виннице выпускница Ангелина Диденко заявила о серьезных технических проблемах при сдаче Национального мультипредметного теста (НМТ) и требует предоставить ей право пройти испытания повторно во время дополнительной сессии.

Видеообращение девушки обнародовала в соцсетях ее мать Виктория Диденко.

Что случилось на НМТ у Ангелины Диденко

Медалистка и победительница олимпиад по биологии и медицине Ангелина Диденко рассказала, что из-за технических проблем не смогла показать на экзамене 1 июня свои подлинные знания. С самого начала тестирования у нее не работала компьютерная мышь. Инструкторы посоветовали пользоваться клавиатурой, но это сильно замедлило работу.

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«Когда ты на автомате пытаешься прокрутить задание колесиком, страница летит вниз с заданиями. Ты нервничаешь и тратишь кучу времени, чтобы просто вернуться к задачам. Таймер при этом никто не останавливал, и дополнительное время мне никто не давал», — отметила выпускница.

Кроме этого, по словам абитуриентки, компьютер постоянно зависал при изменении масштаба страницы на блоке математики. Также она добавила, что уже после обнародования задач в сети обнаружила некорректное отображение интеграла по одному из вопросов, из-за чего его невозможно было решить. Из-за задержек на блок по украинскому языку у него осталось всего десять минут.

«Я уже не успевала думать, пыталась, чтобы наугад проставить ответы, но система продолжала зависать. Я не успела даже этого сделать. У меня началась паника от бессилия, и весь перерыв я проплакала в коридоре», — поделилась Ангелина.

Заявление Ангелины Диденко — что предлагает выпускница

По словам выпускницы, в конце тестирования система зависла при сохранении результатов. Это произошло в присутствии старшей инструкторки, которая впоследствии написала объяснительную записку и частично подтвердила слова девушки.

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«Она забыла о моих слезах и о том, что компьютер завис в ее руках. Но даже она официально зафиксировала на бумаге, что я обращалась по поводу некорректной работы мышки и на тесте был сбой работы сервиса — не сохранялись ответы. И самое главное — она прямо написала: я не уделила инциденту достаточно внимания», — подчеркнула участница тестирования.

Семья Диденко стремится получить разрешение на повторное прохождение НМТ на исправном оборудовании. В видеоролике также содержится субтитр о том, что девушка готова подтвердить свои слова на детекторе лжи (полиграфе).

Что заявили в региональном центре оценки качества образования

Директор ВСЦОКО Геннадий Кузьменко подтвердил для «Общественное», что абитуриентка действительно потратила большинство времени на математический блок, оставив на украинский язык около 10 минут. В то же время, он отметил, что техника перед экзаменом прошла проверку, а внутренняя система мониторинга не зафиксировала технических сбоев компьютера.

В центре оценивания отметили, что официально Ангелина обращалась только в начале теста, чтобы настроить масштаб экрана. Остальные ее просьбы касались только дополнительных черновиков.

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Геннадий Кузьменко подчеркнул, что окончательный вердикт об аннулировании имеющихся баллов и допуске абитуриентки к дополнительной сессии будет принимать Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО). Семья выпускницы ожидает официального ответа и настаивает на пересложении.

НМТ 2026 в Украине — последние новости:

Напомним, чиновники и нардепы разошлись во взглядах на то, какие экзамены должны сдавать выпускники. Премьер Свириденко поставила точку в дискуссии об отмене обязательной математики на НМТ.

Также абитуриенты, не сдавшие национальный мультипредметный тест (НМТ) 2026 года, имеют возможность воспользоваться альтернативными вариантами получения образования или сделать перерыв в обучении.

Также в Украине стартовало НМТ, но из-за постоянной угрозы обстрелов организаторы объяснили, что делать поступающим в случае воздушной тревоги или ночной атаки. Если абитуриент по этому поводу не смог попасть на экзамен, он имеет право сдать его во время дополнительной сессии.

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