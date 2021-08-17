Весь покрытый зеленью: эколог показал ужасный вид воды в Днепре

Безумная вонь над позеленелой густой жидкостью и рыба, что погибает от недостатка кислорода.

Бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов продемонстрировал, какой стала вода в главной реке страны. Видео с лодки, что проплывает по Днепру, он опубликовал во вторник, 17 августа, на своей Facebook-странице.

На снятых кадрах лодка рассекает поверхность мутно-зеленой густой жидкости вместо прозрачной речной воды.

"На этом видео Днепр. Зеленый, мутный Днепр, умоляет о помощи и умирает. Где неистовый запах. Где дохлая рыба, что погибает от недостатка кислорода ", — отметил в подписи к видео эколог.

Он отметил, что в Днепр ежедневно сбрасывают сотни тонн вредных веществ и одновременно выкачивают сотни тонн воды для собственных нужд, словно этот ресурс бесконечен. "Если так будет продолжаться дальше, через несколько лет чистая река, или чистая вода из-под крана, будет такой же редкостью, как парад планет", — сделал печальное предположение Егор Фирсов.

Напомним, ранее у побережья Одессы вода в Черном море приобрела необычный оливково-зеленый оттенок. Причиной изменения цвета морской воды стало цветения цианобактерий.

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