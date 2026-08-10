"Весь в крови": в Черновцах избили военного "Едельвейса" — что рассказал потерпевший и кто нападавший (фото)

Полиция Фото иллюстративный / © Getty Images

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В Черновцах полиция расследует избиение военнослужащего 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Едельвейс» Вадима Русу. Инцидент произошел ночью 9 августа на Соборной площади.

Об этом «Суспільному» сообщила спикер Главного управления Нацполиции в Черновицкой области Каролина Марышева.

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По ее словам, правоохранители начали досудебное расследование по статье об умышленном телесном повреждении. Санкция статьи предусматривает штраф до 850 грн, общественные работы сроком до 200 часов или исправительные работы сроком до одного года.

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Полицейские также установили личность мужчины, который, вероятно, причастен к избиению.

Избиение военного ночью в Черновцах: что произошло

Вадим Русу после нападения записал видео, на котором показал окровавленное лицо и одежду и рассказал, что на него напал незнакомый мужчина. По словам военного, он не провоцировал конфликт и не понимает, почему его избили.

Вадим Русу после нападения / © скрин с видео

«Ситуация такая, ребята, меня тупо ударили. Смотрите, я на Соборной. У меня кровь течет, тупо ни за что», — сказал Русу в видео после инцидента.

Он также отмечал, что не говорил нападавшему ничего обидного или провокационного.

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«Смотрите, я весь в крови, я слова никому ничего не сказал», — рассказал военный.

На видео Русу показывает, что кровь была также на его телефоне и просит людей рядом помочь вызвать полицию.

«Смотрите, я весь в крови, мой телефон весь в крови», — сказал он.

Позже военный рассказал, что после избиения поехал домой, однако его состояние ухудшилось. Он обратился за помощью. По словам Русу, врачи диагностировали у него ушиб головы и лица. Госпитализация не понадобилась.

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Военнослужащий также написал заявление в полицию.

Что известно о Вадиме Русу

Вадим Русу служит в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Едельвейс». У него значительный боевой опыт.

В своих рассказах о службе военный упоминал участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, в частности боях под Иловайском, Дебальцево и Луганским аэропортом. После начала полномасштабного вторжения Русу вместе с побратимами отправился на фронт.

Он также рассказывал о службе в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях и на Донбассе, а также о полученных во время войны ранениях и контузиях.

Напомним, ранее в Днепре осудили сбежавшего со службы мобилизованного. После побега офицер спокойно проживал в собственном доме в Днепре и проводил время по своему усмотрению.

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