Весь в крови: в Днепре мужчина выпрыгнул из военного автомобиля во время движения – соцсети

Официальной информации об инциденте пока нет.
В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина в штатском выпрыгнул из буса с военным номерами прямо во время движения, а затем с окровавленным лицом бегал по обочине.
Видео опубликовал паблики Днепра. Утверждается, что именно там произошел инцидент.
Мужчина бегал по дороге и пытался остановить случайное авто. Почему он в крови пока неизвестно. Связано ли это с мобилизацией и принадлежал ли бус ТЦК неизвестно. Официальной информации об инциденте пока нет.
ТСН.ua будет следить за ситуацией.
Ранее сообщалось, что волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку из Купянска.
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