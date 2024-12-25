Весь в крови: в Днепре мужчина выпрыгнул из военного автомобиля во время движения – соцсети

Официальной информации об инциденте пока нет.

В Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина в штатском выпрыгнул из буса с военным номерами прямо во время движения, а затем с окровавленным лицом бегал по обочине.

Видео опубликовал паблики Днепра. Утверждается, что именно там произошел инцидент.

Мужчина бегал по дороге и пытался остановить случайное авто. Почему он в крови пока неизвестно. Связано ли это с мобилизацией и принадлежал ли бус ТЦК неизвестно. Официальной информации об инциденте пока нет.

ТСН.ua будет следить за ситуацией.

В Днепре мужчина выпрыгнул из военного автомобиля во время движения

Ранее сообщалось, что волонтера забрали представители ТЦК, когда он вывозил бабушку из Купянска.

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