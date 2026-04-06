Весеннее наступление РФ сорвано: генерал раскрыл новую цель Путина

Война / © Associated Press

Россия все еще пытается захватить новые территории, чтобы создать буферные зоны у границы и продвинуться на Донбассе и Запорожской области. Однако ВСУ сдерживают врага, а иногда даже сами уходят в контрнаступление.

Об этом сообщил генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж для «24 Канала».

Приоритетные направления наступления РФ

По словам эксперта, цели захватчиков на фронте остаются прежними. Во время весенне-летней кампании основные усилия россиян будут направлены на формирование так называемых буферных зон в Харьковской и Сумской областях.

Кроме приграничья, россияне преследуют цель развития наступления в направлении Славянска на Донетчине. Еще одним стратегически важным вектором для враждебных сил остается Гуляйпольское направление в Запорожской области.

Николай Маломуж подчеркнул, что в настоящее время Россия не обладает достаточным количеством сил и средств для полноценной реализации своих намерений. Украинские военные не только держат оборону, но и активно уничтожают потенциал противника еще до выхода на непосредственные позиции.

«Силы обороны бьют по резервам врага; по пусковым площадкам для запуска дронов; по живой силе противника, которая только подходит к фронту. Это позволит нейтрализовать наступательную кампанию россиян», — сказал Маломуж.

Генерал отметил, что благодаря точечным ударам по логистике и скоплениям живой силы наступление россиян удалось сбить по большинству направлений.

Ранее мы писали, что Кремль оказался перед невозможной дилеммой: как защитить стратегические объекты, разбросанные на тысячи километров, имея ограниченные ресурсы ПВО. Новая волна украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру доказала, что «зонтик» над РФ имеет огромные дыры.

Только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 940 российских военных. А общие потери врага в войне — 1 304 490 человек.

Напомним, ночью 6 апреля украинские беспилотники атаковали порт Новороссийска РФ, поразив два стратегических военных объекта.