Весеннее наступление РФ захлебнулось: в каком положении находится украинская оборона

Украинская оборона сейчас находится в самом безопасном состоянии за почти год / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что ситуация на фронте сейчас лучше, а Силы обороны находятся в самом сильном положении за почти год. Несмотря на попытки России организовать мощное весеннее наступление, украинская оборона остается максимально надежной.

Об этом пишет The Telegraph.

Президент сослался на секретные данные британской разведки и сказал, что ситуация вдоль 1000-километровой линии столкновения остается крайне сложной из-за непрерывных штурмов врага. Однако в целом украинские военные крепко удерживают позиции.

Крах весеннего наступления РФ

Аналитики отмечают, что ожидаемое наступление России на города-крепости на Донбассе фактически захлебнулось благодаря метким украинским ударам. ВСУ существенно активизировали атаки дронами, что перерезало логистику врага.

Из-за постоянных ударов беспилотников оккупанты не могут достаточно быстро перебрасывать подкрепления и технику для поддержки своих наступательных операций.

Более того, украинские контратаки позволили вернуть стратегически важные территории. По данным отчетов, с конца января по середину марта Силы обороны отбили около 400 квадратных километров вблизи Александровки и Гуляйполя, что является самым значительным продвижением с 2023 года.

Ракетный террор и дипломатия

При отсутствии успехов на поле боя Кремль меняет воздушную тактику. Оккупанты все чаще наносят массированные удары днем, чтобы увеличить страдания гражданского населения, и целятся не только по энергетической инфраструктуре.

В преддверии Пасхи, которая в этом году приходится на 12 апреля, украинская сторона через чиновников США предложила РФ временное прекращение огня. Однако Москва проигнорировала инициативу и продолжает требовать полного вывода украинских войск из Донбасса.

В то же время, Украина продолжает усиливать международную поддержку. Киев использует свой уникальный опыт борьбы с вражескими дронами и укрепляет связи со странами Ближнего Востока, в частности, подписав оборонные соглашения с Катаром и Саудовской Аравией.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что потери армии РФ в войне превышают темпы мобилизации . Рубио также отметил высокую интенсивность боевых действий.