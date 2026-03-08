Весеннее наступление России: Зеленский назвал цели врага

Война России против Украины / © ТСН

Запланированное Россией весеннее наступление нацелено на полный захват Донецкой и Луганской областей. То есть цель государства-агрессора не изменилась.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве в воскресенье, 8 марта.

«Относительно весеннего наступления [России], главные цели — это восток нашего государства, именно захват Донецкой и Луганской области. В принципе, их планы не изменились», — сказал он.

Украинский президент отметил, что выполнить поставленную Кремлем задачу по полной оккупации Донбасса российским войскам не удается из-за нехватки сил и средств, которые они сейчас имеют на фронте, и из-за успешного противодействия Сил обороны.

Зеленский добавил, что еще одним направлением для наступления российское военно-политическое руководство было Запорожская область, но взамен оккупанты здесь потеряли ранее добытые территории.

Президент отметил успешные действия Сил обороны Украины на юге.

«Они на юге нашего государства за последние полтора месяца провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать план Российской Федерации. Мы считаем, что достаточно успешно. Восстановили контроль над где-то около 400-435 км на сегодня», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что по состоянию на весну этого года украинские воины находятся «в большем позитиве», чем это было в конце 2025-го года.

«Моральное состояние улучшилось. Это радует», — подчеркнул президент.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские бойцы на фронте не чувствуют приближения перемирия в войне, которую развязала Россия. На линии соприкосновения продолжаются жестокие бои, а с начала войны значительно увеличилось количество раненых украинских воинов.