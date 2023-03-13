Весенние каникулы 2023 года: когда украинские школьники смогут отдохнуть

В Украине весенние каникулы 2023 года планируются на конец марта-начало апреля. Когда именно будут отдыхать школьники, читайте в материале ТСН.ua.

Украинские школьники уже с нетерпением ждут весенних каникул 2023 года. Каждая школа может самостоятельно решать, когда именно ученики будут уходить на отдых. Здесь все зависит от эпидемиологической ситуации в стране, погодных условий, безопасности в регионе. Однако Министерство образования Украины дает общие рекомендации для всех школ, когда начинать и заканчивать весенние каникулы.

Когда весенние каникулы 2023 года в Украине

В Минобразования рекомендуют школам проводить весенние каникулы 2023 года с 27 марта по 2 апреля.

Таким образом, продолжительность отдыха составит девять дней с учетом двух выходных перед каникулами.

Для школ, лицеев и колледжей с трехместровой системой с моделями советуют провести весенние каникулы с 3 до 9 апреля 2023 года.

Однако рекомендуемые даты будут соблюдать не все школы. Например, известно, что в Луцке школы выйдут на весенние каникулы с 20 по 27 марта 2023 года, в Черкассах школьники будут отдыхать с 3 по 9 апреля 2023 года, а в Кременчуге (Полтавская область) отдых продлится с 20 по 26 марта.

Также некоторые школы решили вообще не вводить в 2023 году весенние каникулы, поскольку их ученики отдыхали на неделю дольше зимой. К примеру, о таких случаях известно в Черновицкой и Черкасской областях.

Читайте также: