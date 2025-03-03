Весенние каникулы 2025: когда школьники будут отдыхать в разных регионах Украины

Школы вправе корректировать график каникул в зависимости от ситуации в регионе.

Весенние каникулы традиционно проходят в конце марта. Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям организовать отдых с 24 по 30 марта, однако школы имеют автономию в определении дат, которые могут меняться из-за ситуации безопасности, уровня заболеваемости и отопительного сезона.

Об этом сообщают журналисты "УП.Жизнь".

Киев – каникулы продлятся с 25 по 31 марта.

Тернополь – большинство школ будет отдыхать с 22 по 30 марта.

Житомир – ориентировочно последние десять дней марта, однако сроки могут измениться в зависимости от ситуации.

Кропивницкий – основная часть школ уйдет на каникулы с 24 по 30 марта, но 13 заведений без весеннего отдыха из-за долгих зимних каникул.

Суммы – большинство школ будут отдыхать с 31 марта по 6 апреля.

Николаев – плановые каникулы с 24 по 30 марта, возможны изменения из-за ситуации безопасности.

Ивано-Франковск – рекомендованные даты с 24 по 30 марта, но в отдельных школах возможны отклонения.

Одесса – весенний отдых продлится с 24 по 30 марта.

Луцк – каникулы начнутся 23 марта и продлятся до 30-го.

Львов – большинство школ будет отдыхать с 24 по 28 марта, некоторые избрали 18-21 марта.

Днепр – весенние каникулы, запланированные с 31 марта по 6 апреля.

Харьков – рекомендованные даты с 24 по 30 марта, возможны изменения в отдельных школах.

Ровно – школьники будут отдыхать с 22 по 30 марта, каникулы будут продолжаться 9 дней.

Черновцы – предварительно намеченные даты с 24 по 30 марта.

Черкассы – в 2025 году весенних каникул не будет из-за длительных зимних каникул, которые составляли 30 дней.

Полтава – ориентировочные даты с 22 по 30 марта, всего 9 дней отдыха.

Ужгород – большинству школ рекомендовано провести каникулы с 24 по 30 марта, однако отдельные заведения могут изменить даты из-за учебной нагрузки и особенностей образовательной программы.

Школы вправе корректировать график каникул в зависимости от ситуации в регионе.

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