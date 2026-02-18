- Дата публикации
Весенние каникулы 2026: в каких городах Украины школьники будут отдыхать дольше всего
Каникулы в 2026 году в украинских школах начнутся в конце марта, но продолжительность зависит от решения педагогических советов.
Весенние школьные каникулы в 2026 году запланированы в конце марта, и продолжительность отдыха в разных городах Украины будет отличаться.
Об этом говорится в постановлении постановление правительства.
Хотя точные даты определяет каждая школа самостоятельно, правительство установило минимальное количество дней отдыха — не менее 30 календарных дней в течение учебного года.
По словам главы Киева, в 2026 году весенние каникулы были продлены за счет переноса части отдыха с летних каникул, однако официального решения относительно точных дат в столичных школах еще не объявили.
Даты каникул в крупных городах Украины
Киев: точные даты весенних каникул еще уточняются, ожидается, что они будут согласованы в ближайшее время.
Одесса: каникулы запланированы с 23 по 29 марта; в январе ситуация с безопасностью позволяла продолжать очное обучение, поэтому весенний отдых не отменят.
Николаев: отдых школьников состоится с 30 марта по 5 апреля.
Харьков: каникулы продлятся с 21 по 29 марта.
Днепр: школьные каникулы запланированы с 21 по 29 марта; в январе руководители школ самостоятельно решали вопрос о продлении зимних каникул.
Львов: весенние каникулы начнутся 23 марта и завершатся 29 марта; в январе обучение в школах продолжалось в обычном режиме.
Сумы, Черкассы, Ровно, Полтава, Винница, Запорожье: школьники будут отдыхать с 21 по 29 марта.
Ужгород: каникулы состоятся с 9 по 15 марта.
Черновцы: часть школ будет отдыхать с 30 марта по 5 апреля, другие — с 23 по 27 марта.
Организация учебного процесса и продолжительность каникул
Педагогический совет каждого учебного заведения имеет право самостоятельно устанавливать структуру учебного года и продолжительность каникул, соблюдая требования правительства относительно минимального количества дней отдыха. Это позволяет учитывать местные особенности, безопасность и готовность школ к обучению после праздников.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сложной ситуации в энергетике, которая возникла из-за обстрелов со стороны России и аномально холодной погоды, правительство приняло новые решения по организации учебного процесса.