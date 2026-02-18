Весенние каникулы 2026: в каких городах Украины школьники будут отдыхать дольше всего

Дети / © ТСН

Весенние школьные каникулы в 2026 году запланированы в конце марта, и продолжительность отдыха в разных городах Украины будет отличаться.

Об этом говорится в постановлении постановление правительства.

Хотя точные даты определяет каждая школа самостоятельно, правительство установило минимальное количество дней отдыха — не менее 30 календарных дней в течение учебного года.

По словам главы Киева, в 2026 году весенние каникулы были продлены за счет переноса части отдыха с летних каникул, однако официального решения относительно точных дат в столичных школах еще не объявили.

Даты каникул в крупных городах Украины

Киев: точные даты весенних каникул еще уточняются, ожидается, что они будут согласованы в ближайшее время.

Одесса: каникулы запланированы с 23 по 29 марта; в январе ситуация с безопасностью позволяла продолжать очное обучение, поэтому весенний отдых не отменят.

Николаев: отдых школьников состоится с 30 марта по 5 апреля.

Харьков: каникулы продлятся с 21 по 29 марта.

Днепр: школьные каникулы запланированы с 21 по 29 марта; в январе руководители школ самостоятельно решали вопрос о продлении зимних каникул.

Львов: весенние каникулы начнутся 23 марта и завершатся 29 марта; в январе обучение в школах продолжалось в обычном режиме.

Сумы, Черкассы, Ровно, Полтава, Винница, Запорожье: школьники будут отдыхать с 21 по 29 марта.

Ужгород: каникулы состоятся с 9 по 15 марта.

Черновцы: часть школ будет отдыхать с 30 марта по 5 апреля, другие — с 23 по 27 марта.

Организация учебного процесса и продолжительность каникул

Педагогический совет каждого учебного заведения имеет право самостоятельно устанавливать структуру учебного года и продолжительность каникул, соблюдая требования правительства относительно минимального количества дней отдыха. Это позволяет учитывать местные особенности, безопасность и готовность школ к обучению после праздников.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за сложной ситуации в энергетике, которая возникла из-за обстрелов со стороны России и аномально холодной погоды, правительство приняло новые решения по организации учебного процесса.