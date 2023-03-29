Весенний призыв 2023 года: какие два новых фактора могут с 1 апреля изменить ход мобилизации

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с начала полномасштабного вторжения. С 1 апреля 2023 для военнообязанных несколько изменится. Кого теперь будут призывать в ряды ВСУ — читайте в материале ТСН.ua.
Общая мобилизация и военное положение в Украине были продлены до 20 мая 2023 года законами №8419 и №8420. Какова будет мобилизация весной?
Базовые условия остаются неизменными:
- мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными и могут быть мобилизованными, если у них нет отсрочки по закону;
- повестки могут выдавать где угодно, ведь законодательством не закреплены определенные места.
Ужесточение призыва в апреле 2023 года: ждать ли этого
В правительстве уже неоднократно отмечали, что в Украине общая мобилизация идет по плану, поэтому никаких волн не будет.
Следует, однако, отметить, что планы, по которым идет мобилизация, согласовываются высшим военно-политическим руководством и они могут быть секретными. То есть их не будут доводить до сведения граждан.
Размещение ядерного оружия в Беларуси и ход мобилизации
24 марта 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. В Украине сразу начала распространяться информация, что приведет к усилению мобилизации.
В частности, не так давно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следует ожидать усиления мобилизационных мер из-за потенциальной ядерной угрозы со стороны Беларуси. Однако его слова опроверг член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.
Может ли повлиять на общую мобилизацию контрнаступления
В то же время, как предположил Вениславский, при контрнаступлении могут потребоваться новые силы, средства и мобилизационный ресурс. Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для ERR, контрнаступление планируется на конец апреля-начало мая сразу по нескольким направлениям. Поэтому вполне логично можно предположить, что могут быть усилены мобилизационные меры.
Кого могут мобилизовать: еще раз о семи категориях лиц
Общая мобилизация предполагает, что военнообязанными все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. И вот семь категорий лиц, которых могут отправлять на фронт:
- мужчины без опыта службы в возрасте от 18 до 60 лет;
- призывники, уже прошедшие военную службу;
- резервисты и военнообязанные, имеющие военный опыт;
- сняты или исключены с военного учета лица, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки;
- мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, идущие служить по контракту добровольно;
- ограниченно пригодны в военное время и непригодны в мирное время;
- лица с инвалидностью, добровольно вступающие в ВСУ.
Как ранее пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горба, в первую очередь отбирается личный состав, уже имеющий какой-то военный опыт. Такие военнослужащие могут сразу отправляться в боевые воинские части.