Весенний призыв 2023 года: какие два новых фактора могут с 1 апреля изменить ход мобилизации

Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с начала полномасштабного вторжения. С 1 апреля 2023 для военнообязанных несколько изменится. Кого теперь будут призывать в ряды ВСУ — читайте в материале ТСН.ua.

Общая мобилизация и военное положение в Украине были продлены до 20 мая 2023 года законами №8419 и №8420. Какова будет мобилизация весной?

Базовые условия остаются неизменными:

мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными и могут быть мобилизованными, если у них нет отсрочки по закону;

повестки могут выдавать где угодно, ведь законодательством не закреплены определенные места.

Ужесточение призыва в апреле 2023 года: ждать ли этого

В правительстве уже неоднократно отмечали, что в Украине общая мобилизация идет по плану, поэтому никаких волн не будет.

Следует, однако, отметить, что планы, по которым идет мобилизация, согласовываются высшим военно-политическим руководством и они могут быть секретными. То есть их не будут доводить до сведения граждан.

Размещение ядерного оружия в Беларуси и ход мобилизации

24 марта 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. В Украине сразу начала распространяться информация, что приведет к усилению мобилизации.

В частности, не так давно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следует ожидать усиления мобилизационных мер из-за потенциальной ядерной угрозы со стороны Беларуси. Однако его слова опроверг член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.

Может ли повлиять на общую мобилизацию контрнаступления

В то же время, как предположил Вениславский, при контрнаступлении могут потребоваться новые силы, средства и мобилизационный ресурс. Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для ERR, контрнаступление планируется на конец апреля-начало мая сразу по нескольким направлениям. Поэтому вполне логично можно предположить, что могут быть усилены мобилизационные меры.

Кого могут мобилизовать: еще раз о семи категориях лиц

Общая мобилизация предполагает, что военнообязанными все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. И вот семь категорий лиц, которых могут отправлять на фронт:

мужчины без опыта службы в возрасте от 18 до 60 лет;

призывники, уже прошедшие военную службу;

резервисты и военнообязанные, имеющие военный опыт;

сняты или исключены с военного учета лица, если они пригодны к службе по решению военно-врачебной комиссии и не имеют отсрочки;

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, идущие служить по контракту добровольно;

ограниченно пригодны в военное время и непригодны в мирное время;

лица с инвалидностью, добровольно вступающие в ВСУ.

Как ранее пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горба, в первую очередь отбирается личный состав, уже имеющий какой-то военный опыт. Такие военнослужащие могут сразу отправляться в боевые воинские части.