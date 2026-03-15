Весенний сезон экзаменов на вождение мототранспорта: как сдать практику в МВД

Мотоцикл / © pixabay.com

Реклама

С наступлением весны в сервисных центрах МВД традиционно растет количество желающих сдать практический экзамен на право управления мототранспортом. Речь идет о категориях А и А1, дающих право управлять мотоциклами и другими мототранспортными средствами.

Об этом сообщает МВД.

Практический экзамен проводится исключительно на специальной площадке, где кандидат демонстрирует базовые навыки управления: балансировку, маневрирование, контроль скорости и торможение. Все упражнения выполняются в соответствии с правилами подготовки водителей и порядка приемки экзаменов. После успешной сдачи теоретического и практического экзамена выдается подтверждение права на управление транспортным средством согласно Постановлению Кабмина № 340.

Реклама

Как сдать экзамен

Известно, что экзамен можно сдавать как на мототранспорте сервисного центра, если он доступен, так и на мотоцикле, предоставленном автошколой. Главное условие — транспортное средство должно быть исправным и отвечать техническим требованиям.

Запись на экзамен осуществляется через систему Е-запись на сайте Главного сервисного центра МВД, приложение или терминал в центре. Примечательно, что электронная запись позволяет выбрать удобную дату и время визита.

Специалисты сервисных центров МВД советуют кандидатам в водители перед практическим экзаменом:

выбрать удобную защитную экипировку (шлем, перчатки, соответствующую обувь);

сохранять спокойствие и внимательно слушать инструкции экзаменатора;

заранее ознакомиться со схемой упражнений, выполняемых во время экзамена.

«Уверенность, внимательность и практика помогут успешно сдать экзамен и начать безопасность управления мототранспортом», — говорится в материале.

Реклама

Ранее мы писали, что Министерство цифровой трансформации планирует разрешить сдавать теоретический экзамен на водительские права онлайн, не выходя из дома. Это должно стать частью цифровизации услуг и значительно упростить процедуру кандидатов в водители. Такой шаг может уменьшить очереди и бюрократию в процессе получения водительских прав. Нововведение ожидается уже в 2026 году.