- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 3 мин
Вешенки в декабре: где найти "устричный гриб" и как его лучше всего приготовить
Декабрьский сезон грибов продолжается. Узнайте, где искать вешенку, как отличать ее от других грибов и что из нее готовить.
Несмотря на календарную зиму, грибной сезон во Львовской области в этом году затянулся. Теплая погода без резких морозов создала идеальные условия для роста древесных грибов, в частности так называемого «устричного гриба», более известного как вешенка обыкновенная.
Об этом идет речь на zaxid.net.
Поэтому авторы рассказали, как отличить вешенку, где ее найти и как правильно приготовить.
Что такое «устричный гриб»
Под народным названием «устричный гриб» скрывается хорошо знакомая вешенка. В литературе ее также называют плевротом — от названия семьи Pleurotaceae.
На западе Украины иногда в ливнях ошибочно величают другие виды — рядовки серые или фиолетовые. Однако эти грибы не имеют отношения к настоящей вешенке, кроме того, что все они съедобны.
Какой вид имеют вешенки
Вешенки всегда растут гроздьями, иногда шляпки настолько плотно прилегают друг к другу, что образуют единую массу. Размер шляпки может варьироваться от 3 до 25 см.
Особенности внешнего вида:
шляпка воронковидная или похожая на ухо, края могут быть прямыми или загнутыми;
окраска молодых грибов — серо-голубая или темно-серая, с возрастом светлеет до желтоватых или пепелевых тонов;
пластинки спускаются на ножку, с возрастом приобретают желто-бурый цвет;
ножка короткая и жесткая, часто едва заметная — ее, как правило, не используют в блюда.
Мякоть молодых вешенок плотная и сочная, но быстро становится твердой и резиновой, поэтому для кулинарии собирают преимущественно молодые шляпки.
Где и когда искать вешенки
Вешенка — типичный древесный гриб, который поселяется на ослабленных или мертвых стволах. Искать ее следует в:
лиственных и смешанных лесах;
лесопосадках;
парках и старых садах;
во дворах, где есть старые пеньки.
Чаще вешенка растет на тополях и орехах, реже — на осине, грабе или вербе. Плодоносит вешенка с октября и до первых настоящих морозов. Нынешняя теплая погода позволяет собирать ее по меньшей мере до начала декабря.
Интересная особенность вешенки в том, что она после таяния снега является одной из первых весной.
Как вкуснее всего приготовить вешенки
Веша обыкновенная относится к четвертой категории съедобности, но высоко ценится за вкус и универсальность в кулинарии.
Перед приготовлением важно:
выбирать молодые шляпки;
предварительно отварить грибы около 10 минут.
После этого вешенки можно жарить (в частности делать «отбивные» из крупных шляпок), тушить, мариновать и засаливать, добавлять в супы, салаты, паштеты, котлеты.
Бывают вешенки несъедобными
В Украине произрастает несколько видов вешенок. Часть из них слишком жесткие, поэтому не подходят для потребления, однако ядовитых среди вешенок нет.
