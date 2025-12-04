Вешенки в декабре: где найти "устричный гриб" и как его лучше всего приготовить

Декабрьский лес дарит вешенку— особенности поиска и рецепты

Несмотря на календарную зиму, грибной сезон во Львовской области в этом году затянулся. Теплая погода без резких морозов создала идеальные условия для роста древесных грибов, в частности так называемого «устричного гриба», более известного как вешенка обыкновенная.

Об этом идет речь на zaxid.net.

Поэтому авторы рассказали, как отличить вешенку, где ее найти и как правильно приготовить.

Что такое «устричный гриб»

Под народным названием «устричный гриб» скрывается хорошо знакомая вешенка. В литературе ее также называют плевротом — от названия семьи Pleurotaceae.

На западе Украины иногда в ливнях ошибочно величают другие виды — рядовки серые или фиолетовые. Однако эти грибы не имеют отношения к настоящей вешенке, кроме того, что все они съедобны.

Какой вид имеют вешенки

Вешенки всегда растут гроздьями, иногда шляпки настолько плотно прилегают друг к другу, что образуют единую массу. Размер шляпки может варьироваться от 3 до 25 см.

Вешенки — особенности внешнего вида / © Credits

Особенности внешнего вида:

шляпка воронковидная или похожая на ухо, края могут быть прямыми или загнутыми;

окраска молодых грибов — серо-голубая или темно-серая, с возрастом светлеет до желтоватых или пепелевых тонов;

пластинки спускаются на ножку, с возрастом приобретают желто-бурый цвет;

ножка короткая и жесткая, часто едва заметная — ее, как правило, не используют в блюда.

Мякоть молодых вешенок плотная и сочная, но быстро становится твердой и резиновой, поэтому для кулинарии собирают преимущественно молодые шляпки.

Где и когда искать вешенки

Вешенка — типичный древесный гриб, который поселяется на ослабленных или мертвых стволах. Искать ее следует в:

лиственных и смешанных лесах;

лесопосадках;

парках и старых садах;

во дворах, где есть старые пеньки.

Чаще вешенка растет на тополях и орехах, реже — на осине, грабе или вербе. Плодоносит вешенка с октября и до первых настоящих морозов. Нынешняя теплая погода позволяет собирать ее по меньшей мере до начала декабря.

Интересная особенность вешенки в том, что она после таяния снега является одной из первых весной.

Как вкуснее всего приготовить вешенки

Веша обыкновенная относится к четвертой категории съедобности, но высоко ценится за вкус и универсальность в кулинарии.

Перед приготовлением важно выбирать молодые шляпки. / © Associated Press

Перед приготовлением важно:

выбирать молодые шляпки;

предварительно отварить грибы около 10 минут.

После этого вешенки можно жарить (в частности делать «отбивные» из крупных шляпок), тушить, мариновать и засаливать, добавлять в супы, салаты, паштеты, котлеты.

Бывают вешенки несъедобными

В Украине произрастает несколько видов вешенок. Часть из них слишком жесткие, поэтому не подходят для потребления, однако ядовитых среди вешенок нет.

