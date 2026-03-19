Весил всего 11 кг: на Закарпатье мать будет отвечать за смерть 7-летнего сына

Мать будут судить

На Закарпатье произошла ужасная трагедия: от, вероятно, истощение умер 7-летний ребенок. Мать обвиняют в злостном неисполнении обязанностей, что привело к тяжелым последствиям.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о трагедии

Речь идет о деле относительно ненадлежащего ухода за тяжелобольным ребенком, который впоследствии скончался. Матери инкриминируют злостное невыполнение родительских обязанностей по ст. 166 УК Украины.

По данным следствия, 7-летний мальчик имел тяжелые врожденные заболевания и нуждался в постоянном медицинском надзоре, специальном питании и надлежащем уходе. Однако мать, как утверждают правоохранители, долго не обеспечивала необходимого лечения и условий проживания.

Социальные службы не раз фиксировали опасные условия содержания ребенка, а также факты пребывания женщины в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая угрозу жизни, мальчика изъяли из семьи, а мать лишили родительских прав.

После лечения ребенка устроили в реабилитационный центр, где он находился до ноября 2025 года. В декабре состояние здоровья резко ухудшилось, и мальчик скончался. Примечательно, что к тому моменту его вес составлял около 11 килограммов.

«Накануне трагедии рассматривалась возможность лечения ребенка за границей, однако реализовать это не успели», — рассказали полицейские.

Отдельно продолжается судебное разбирательство в отношении врача реабилитационного центра, который также обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти ребенка.

Ранее врачи из Черниговщины сообщили о подозрении из-за смерти 12-летнего ребенка. Так, во время первичного осмотра ребенку был установлен диагноз, однако врач неправильно оценил тяжесть состояния и не обеспечил надлежащее лечение и госпитализацию. Из-за этого инфекционное заболевание осложнилось, впоследствии мальчик скончался. Действия медработницы квалифицируют как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Расследование продолжается.