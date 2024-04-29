Весит менее 30 килограммов: жительнице Киева нужна срочная помощь

Жительнице Киева Ирине нужна помощь: у нее существенные проблемы со здоровьем и из-за голода ее вес менее 30 килограммов.

Об этом в Facebook написала украинская кинорежиссер, писательница Ирина Цилык.

Ирина Цилык отметила, что она просит помочь своей знакомой, у которой большие проблемы со здоровьем и бытовые проблемы.

"Ирина - моя ровесница, филолог, тонкий светлый человек. Заходишь к ней домой - куча книг-добрых знакомых (Плужник, Стус, Тютюнник, современники). Кроме книг, нет почти больше ничего. Как так случилось? В 2022-м Ирина с мамой Валентиной выезжали из Киева. Пока их не было, в доме прорвало трубу, и их квартиру были вынуждены открыть. Открыли, но не закрыли. И когда две женщины вернулись наконец домой, то увидели, что их квартиру жестко размародерили. Украли почти все - вплоть до вилок и съемных кранов. Квартира сильно пострадала от потопа. Теперь они живут в неуютном помещении без плиты (что-то там перегорело в ней), без холодильника (он замолчал, хотя мастер не проверял, точно ли он сломался, - не было на это денег). Но проблема не в этом", - написала режиссер.

Ирина Цилык добавила, что ее знакомая с начала войны волонтерила, однако впоследствии потеряла работу и осталась без средств. Далее добавились проблемы со здоровьем. Она лечилась, однако столкнулась с нехваткой денег.

"Ирина с начала полномасштабной войны волонтерила, но уже два года нигде не работает - сначала потеряла работу, а потом здоровье. Она всегда имела хрупкое здоровье и большие проблемы с почечной недостаточностью, но прошлой осенью началось какое-то непонятное обострение, потом еще своего добавил Covid, и ее здоровье капитально посыпалось", - отметила она.

Кроме того женщина весит меньше 30 килограммов, поскольку часто голодала.

"Ее организм не принимает сейчас большинство обычной пищи, список возможных продуктов очень ограничен, и, к сожалению, большинство из них дорогие. А поскольку они с мамой уже долгое время живут только на мамину пенсию, женщины попали в очень трудную ситуацию. На углеводной бедной диете дошло до страшного - Ира похудела до критического веса, начался авитаминоз, белковое голодание создало проблемы с мышцами - теперь ей отнимает ноги. И при этом женщины не знали, куда обратиться, потому что "война, у людей вокруг столько проблем и трагедий, стыдно просить о помощи", - написала Ирина Цилык.

Поскольку вес у Ирины очень низкий, ей сложно лечиться.

"Врач говорит - сначала надо немного отъесться, потому что есть серьезный риск потерять жизнь от дистрофии. Ну и за этим стоит целый "букет" других серьезных проблем: сердечная, почечная и поджелудочная недостаточность, воспаление внутренних органов, холицистит... У них никого фактически нет. Брат Ирины был в теробороне и погиб в марте 2022 года, его нашли в больнице в Буче. Есть еще родственники во Львове, но они ничем не могут помочь", - говорится в заметке.

Ирина Цилык сообщила, чем можно помочь, для этого нужно написать ей :

Возможно, у вас есть какая-то хорошо работающая техника, но вам не нужна (плита, холодильник, мультиварка, компьютер или ноутбук, смартфон…)

Лечение Ирины. Может быть, вы можете чем-то конкретным помочь?

Советы. Возможна ли помощь какой-либо социальной службы в такой ситуации? Как это работает, к кому обращаться?

Также Ирина Цилык собирает средства на помощь Ирине:

Банка " Монобанка ".

Банковская карта, на которую можно сбрасывать средства: 5375411213457752

PayPal: itsilyk@gmail.com

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