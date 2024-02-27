Весна 2024 в Украине: когда придет, какой будет погода и будут ли ее перепады

Начало марта, первого весеннего месяца в Украине, будет теплым.

В ближайшую неделю Украина будет находиться под влиянием поля высокого давления, что обеспечит погоду без осадков практически по всей стране. И выходные, и начало уже на следующей неделе также будут без осадков.

Об этом сообщила метеоролог Наталья Птуха, пишет "Новое время".

По ее данным, в ближайшие дни теплее всего будет в западных регионах: там температура ночью +1…+6, днем +10…+16. Большинство остальной территории — ночью от +2 до -4, а днем +5…+11. В Крыму и в Одесской области до +14.

Восток Украины ближе к центру антициклона, поэтому 28 февраля-1 марта там будет прохладнее, и контрасты между ночными и дневными температурами будут ярче: ночью -2...-7, а днем +2...+7 градусов.

1-2 марта без осадков. В восточных областях 0…-6 ночью и +5…+11 днем. На западе теплее: +1…+7 ночью, +10…+16 в дневные часы.

В Закарпатье даже +18 может быть в начале календарной весны.

На остальной территории, которая остается между западными и восточными областями, ночью от +4 до -2, а днем +7…+13.

Ветер будет преобладать юго-восточный с переходом на юго-западный умеренных скоростей 3-10 м/с.

Столица и Киевская область также в ближайшую неделю без осадков и с прояснениями. В ночные часы 27 февраля около 0, днем +7…+9.

28-29 февраля ночью может быть 0…-2, а в дневные часы +6…+10.

1-2 марта ночью немного выше температура: +1…+3, а днем до +10 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой.

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