Весна берет паузу: в Украину надвигаются заморозки — когда наконец вернется настоящее тепло

Погода в Украине 7-12 апреля / © Associated Press

Метеозависимым следует приготовиться: уже с 7 апреля в Украину заходит холодный атмосферный фронт. Ожидается понижение температуры, дожди, а иногда даже мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украину зайдет новая холодная воздушная масса и температура воздуха снизится днем до +6+9 градусов. Завтра относительно теплая погода еще сохранится на юге и востоке, +9+13 градусов. Однако уже 8 апреля похолодание дойдет и туда.

Когда будут заморозки

Диденко предупреждает, что во вторник, 7 апреля, будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а вот 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега.

«Внимание! В ночные часы на западе, севере, северо-востоке и кое-где в центральных областях Украины возможны заморозки», — подчеркнула синоптик.

Кроме холода и мокрого снега, Диденко прогнозирует некомфортный сильный северо-западный ветер. Завтра местами штормовые порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве

В Киеве 7 апреля ожидается похолодание до +7+9, местами дождь. Во вторник в столице будет сильный северо-западный ветер.

Когда ожидать потепления

По словам Диденко, ориентировочно с 14-15 апреля в Украину вернется потепление.

Ранее мы рассказывали, каким будет прогноз погоды на Страстную неделю и Пасху.