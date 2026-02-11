Весна близко: когда и где ожидается первое потепление в Украине

Погода зимой / © ТСН

В ближайшие дни в Черкасскую область уже заходит более теплая воздушная масса, вытесняя холод . Днем мороз станет мягче до 2-4°, что свидетельствует о начале весенней перестройки погодных процессов на южные.

Об этом написал синоптик Виталий Постригань.

Какая будет погода в Украине 12-15 февраля

Как прогнозирует Постригань, в четверг и пятницу, 12-13 февраля, Черкасская область получит "порцию почти весеннего тепла". Ожидается 0–5° мороза ночью и от 0 до 5° тепла днем. Существенных осадков не предвидится, однако потепление на фоне облачной погоды повлечет за собой таяние снежного покрова, появление снежной каши и опасность схода снежных масс с крыш и падение сосулек.

"Будьте внимательны не только под ногами, но и проходите вдоль зданий на безопасном расстоянии - не менее 3-4 метров", - отмечает Постригань.

Порывистый ветер с южных румбов будет придавать чувство дискомфорта и холода.

В выходные, 14-15 февраля, растет вероятность прихода южных циклонов. Их траектория, фаза и интенсивность осадков еще уточняются, однако есть шанс существенного усложнения погоды.

«Мы уже ощутим тепло Атлантики, но это еще не весна», — добавляет Постригань.

Он напоминает: атмосфера динамичная, особенно весной, следить за уточненными прогнозами.

Ранее метеорологиня Наталья Голеня прокомментировала дедлайн прихода весны в Украине . Она подчеркнула, что, несмотря на потепление в ближайшие дни, от 16 февраля возможно новое похолодание. Следовательно, говорить о весне — рано.

Да, ожидается повышение температуры, до оттепели. Но 16-19 февраля – снижение.

«Могут быть снова морозы – от небольших до умеренных. Ночью -3°...-8°, если прояснение - до -10°...-12°. И дневная температура — также с минусами: в пределах от 0° до -5°», — сказала экспертка.