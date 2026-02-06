Весна близко, но впереди мороз: когда Украину накроет еще одна волна холода

Собаки. / © Associated Press

В последних обновлениях ведущих европейских центров прогнозирования для Украины появляются «первые весенние сигналы». Но есть нюансы — впереди ожидается резкое, интенсивное, но кратковременное похолодание с морозами 19-24°.

Об этом сообщил руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, активизировались циклоны над Средиземным и Черным морями. Это, объяснил синоптик, признак того, что погода изменила режим и ощутимо ослабли ночные морозы.

По его словам, в Черкасской области, в частности, 7-8 февраля ожидаются осадки, в частности снег, мокрый снег и даже ледяной дождь. Температура — от 7° мороза до 1° тепла.

9 февраля доминантом в погоде станет скандинавский антициклон, который создаст условия для дальнейшей закачки арктического воздуха и снижения температуры. Во вторник, 10 февраля, ожидается холодная погода с усилением морозов ночью до -19-24°, а днем — до 9-14° мороза.

«С 11 февраля в морозную диктатуру снова вмешается теплая Атлантика. Усилится адвекция теплого и влажного воздуха с юга Европы. Температурный фон повысится на 4-8 градусов. Ночью слабые морозы 3-5°, днем около 0°. Постепенная, но ощутимая смена сезона уже просматривается», — подчеркнул Виталий Постригань.

Как сообщалось, из-за потепления на реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях в ближайшие дни изменится гидрологическая ситуация, ожидается существенное повышение уровня воды. Предварительно повышение уровня воды не будет иметь негативных последствий.

