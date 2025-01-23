Весна, цветы, чтения: на ВДНХ в Киеве в третий раз состоится "Книжная страна"

В программе весенней "Книжной страны" запланировано более 300 событий: презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы, дискуссии, открытые заседания книжных клубов и многое другое.

"Книжная страна" возвращается: 24-27 апреля на ВДНХ состоится третий книжный фестиваль, который уже стал одним из самых больших в стране. В этом году событие удивит посетителей новыми форматами и незабываемой атмосферой, где цветочная тематика станет тематическим дополнением к основной литературной. "Книжная страна" традиционно соберет издательства, авторов, звездных гостей, блогеров и всех, кто хочет провести время в приятной компании единомышленников.

"Книжная страна" состоялась дважды в 2024 году и суммарно собрала более 140000 человек. Для многих этот фестиваль оказался первым подобным книжным событием. Ключевой особенностью третьего фестиваля станет фантазийный цветочный декор, который превратит пространство ВДНХ в настоящий сад вдохновения.

Посетителей ждут уникальные фотозоны с гигантскими цветами, контактные цветочные инсталляции и фотозеркала с цветочным убранством. Не обойдется и без тематических зон для отдыха: кафе и чайные уголки также получат тематическое оформление и будут предлагать гостям фестиваля напитки с апрельской эстетикой, в частности, кофе, который подается с минибукетами. А в центре фестиваля обустроят красную дорожку, которая уже успела стать самым популярным местом для встреч и селфи.

"Мы продолжаем воплощать нашу великую идею и миссию, которую заложили в событие еще в начале – создать регулярный большой книжный фестиваль, который собирает и объединяет разных людей в их стремлении к развитию, открытию новых идей и качественному досугу. Каждый раз мы стараемся предложить гостям новые активности и опыт с точки зрения как содержательного наполнения, так и атмосферы. И весенняя "Книжная страна" в этом году – не исключение", – подчеркивает основатель фестиваля Евгений Мушкин.

В программе весенней "Книжной страны" запланировано более 300 событий: презентации книг, встречи с авторами, мастер-классы, дискуссии, открытые заседания книжных клубов и многое другое.

Значительное расширение претерпит программа репрезентации художников – действующих военных и ветеранов #ФРОНТМЕНЫ. В ее рамках планируются не только книжные презентации и встречи с авторами, но и отдельное направление комбатантской поэзии, театральные представления и кластер современной драматургии, тематическая витрина военной литературы и чтения с ветеранами.

Кроме того, на фестивале будет действовать отдельная зона автограф-сессий, где авторы будут проводить встречи с читателями в уникальной фотозоне. Также в рамках мероприятия расширят программу для подростков, создадут отдельные зоны для семейного досуга и образовательное пространство с мастер-классами для детей и взрослых.

"Весенняя "Книжная страна" в этом году станет местом расцвета и уюта, что будет поощрять к новым мечтам, идеям и связям. Мы стремимся создать атмосферу, где можно наполняться и оставаться самим собой – среди цветочных садов, ярких локаций и, конечно, тысяч книг. Гостей будет ждать еще больше литературных, познавательных и развлекательных событий", – отмечает руководитель фестиваля Алла Рыбицкая.

На "Книжной стране" состоится большая ярмарка как в павильонах, так и под открытым небом. А также гостей снова будут ждать уже любимая кураторская программа Анны Завальской "Семейные чтения" и вторично вручающаяся премия книжных блогеров.

"Книжная страна" состоится 24–27 апреля на ВДНХ. Вход – свободный.

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