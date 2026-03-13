Погода в Украине

Реклама

Синоптики предупреждают об изменении погоды: после самого теплого дня недели Украину ожидает постепенное понижение температуры. Однако выходные 14–15 марта обещают быть солнечными и благоприятными для активного отдыха.

Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Погода в Украине

В эти выходные на всей территории страны будет преобладать сухая солнечная погода. Однако температурные показатели станут более сдержанными.

Реклама

Днем ожидается +9…+12 градусов. Теплее будет только на западе и юге Украины — там столбики термометров будут достигать +12…+17 градусов.

Ночные и утренние часы остаются холодными, синоптик прогнозируе от -1 °C до +5 °C.

Юго-восточное направление ветра будет создавать эффект прохлады. Ветер будет порывистым, иногда возможны даже штормовые порывы.

Синоптик прогнозирует дальнейшее постепенное похолодание после выходных.

Реклама

Погода в Киеве

В столице 14-15 марта будет сохраняться ясная и сухая погода. Несмотря на солнце, будет ощущаться свежесть.

Температура воздуха в дневные часы выходных ожидается +10…+12 градусов.

Ночь и утро будут оставаться достаточно холодными в пределах +2…+5 градусов.

Ожидается умеренный юго-восточный ветер, который может усиливаться до порывистого

Реклама

«В дальнейшем в Украине предполагается постепенное понижение температуры воздуха», — прогнозирует Наталья Диденко.

Ранее мы писали о том, что солнечная погода принесла Украине новую опасность. Специалисты предупреждают об опасных метеорологических явлениях: в Украине возрастает вероятность пожаров.