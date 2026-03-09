Весна набирает обороты: где будет до +17, а в каких областях стоит ждать заморозков и гололеда

В Украину пришло весеннее потепление / © pexels.com

в Украину пришло весеннее потепление, которое принес с собой мощный антициклон.

В ближайшие дни по всей стране установится солнечная и сухая погода, хотя температурные показатели в регионах будут заметно отличаться.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что завтра в Украине ожидается «антициклональный характер погоды». То есть, 10 марта в стране будет солнечная и теплая погода без осадков.

Максимальная температура воздуха во вторник составит в западных, центральных областях и в южной части — от +12 до +17 градусов тепла, в северных и восточных областях температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов тепла, на северо-востоке — от +9 до +12 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада, будет умеренным однако временами порывистым.

В Украинском гидрометцентре отмечают, что в ближайшие сутки в Украине будет господствовать антициклон, поэтому осадков не предвидится.

Ночью 10 марта температура воздуха будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до +15 градусов тепла, на западе и юге местами до +17 градусов тепла.

На Черниговщине, Сумщине и в Карпатах будет несколько прохладнее — в пределах от +6 до +11 градусов тепла.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 10 марта / © Укргидрометцентр

В то же время, по данным Укргидрометцентра в ближайшие дни осадков в Украине не предвидится.

«10-12 марта в Украине спокойную по-весеннему приятную погоду будет продолжать предопределять поле высокого давления, наша территория будет оставаться вне поля зрения атмосферных фронтов, поэтому осадков не ждем», — говорится в сообщении.

Какой погоды ожидать в Украине до конца недели

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что в Украину уже пришло настоящее весеннее тепло- солнечное и без осадков. Синоптик отмечает, что в Украине сейчас наблюдаются типичные для межсезонья «качели»: пока днем воздух прогревается до +10 градусов тепла, ночью еще держится легкий мороз — от -1 до -4 градусов мороза.

Метеоролог отмечает, что уже на следующей неделе весна наберет обороты. Благодаря влиянию антициклона дневная температура стремительно пойдет вверх. Хотя из-за ночного выхолаживания вечера будут оставаться прохладными, заморозки постепенно отступят.

Как отмечает Постригань, среднесуточная температура к концу недели вырастет до +7 градусов тепла. Ночью ожидается до +5 градусов тепла, а днем от +10 до +15 градусов тепла.

В пятницу, 13 марта, солнце пригреет еще сильнее — местами воздух раскалится до +17. По словам синоптика, такой температурный режим соответствует климатической норме конца марта или даже начала апреля. В то же время в ночные и утренние часы возможны туманы.

На выходных синоптическая ситуация начнет меняться. Антициклон покинет территорию страны, а восточные ветры принесут с собой первое заметное похолодание.

Украинцев предупреждают о риске подтоплений

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни на реках бассейна Припяти ожидается дальнейшее повышение уровня воды на 10-30 см по сравнению с показателями утра 9 марта.

В частности, на реке Стоход возле Любешева возможен начальный выход воды на пойму. В то же время на реках Уборть, Горынь и в верховье Припяти слой воды на поймах может увеличиться. Из-за риска подтоплений объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни на реках бассейна Припяти ожидается дальнейшее повышение уровня воды / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 10 марта синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится

Температура по области ночью составит:

ночью — от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза;

днем — от +10 до +15 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в Киеве 10 марта день будет ясным. Существенных осадков не предвидится. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов ночью, днем — от +6 до +13.

Прогноз погоды в Киеве 10 марта

Погода в Одессе

Во вторник, 10 марта, на территории Одесской области ожидается переменная облачность без осадков. В течение суток будет дуть умеренный южный или юго-восточный ветер со скоростью 5-11 м/с. Ночью и утром водителям стоит быть осторожными, поскольку на автодорогах местами будет наблюдаться дымка с видимостью до 1-2 километров.

Температурный режим в регионе будет достаточно контрастным. В районах области ночью воздух составит -3 ниже нуля, однако днем солнце прогреет землю до комфортных +17 градусов тепла.

Непосредственно в Одессе и вдоль побережья будет прохладнее: ночная температура будет держаться в пределах от 0 до +2 градусов тепла, а дневная не превысит +9 градусов тепла.

Морская вода остается холодной — около +3. +4 градусов тепла. На море метеорологи прогнозируют легкое волнение, а уровень воды будет оставаться в пределах нормы.

Погода в Харькове

На Харьковщине 10 марта будет преобладать облачная погода с кратковременными прояснениями, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью — от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза;

днем от +9 до +14 градусов тепла.

В Харькове столбики термометра будут показывать от +2 градусов тепла ночью до +12 градусов тепла днем.

Погода в Днепре

На 10 марта в Днепре и по всей области синоптики прогнозируют ясную и по-настоящему весеннюю погоду. Благодаря влиянию антициклона небо будет оставаться малооблачным, а осадков в течение суток не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Температурный режим в регионе продемонстрирует существенные суточные колебания. В ночные часы по области столбики термометров покажут от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в самом Днепре температура опустится до -2 градусов мороза. Однако днем солнце быстро прогреет воздух: в городе ожидается от +14 до +15 градусов тепла, а в отдельных районах области температура достигнет отметки +16.

Такая теплая и сухая погода без значительных изменений будет держаться в течение всей недели.

Прогноз погоды на Днепропетровщине в течение недели / © Укргидрометцентр

Погода во Львове

На Львовщине продолжает господствовать весеннее тепло, обусловленное полем повышенного атмосферного давления. В течение всей недели в области ожидается сухаяи малооблачная погода.

Прогноз погоды на Львовщине в течение недели / © Укргидрометцентр

Во вторник, 10 марта, как во Львове, так и в районах области, осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен слабый туман, который ухудшит видимость на дорогах до 500-1000 метров.

Ночная температура воздуха будет колебаться от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла, а днем солнце прогреет воздух до от +13 до +18 градусов тепла, причем в течение недели дневные показатели могут достичь даже +19 градусов тепла. В самом Львове ночью ожидается около нуля, а днем столбики термометров покажут до 17 градусов тепла. На фоне такой погоды атмосферное давление постепенно будет падать, а влажность воздуха уменьшится.

Гидрологическая ситуация на реках области также стабилизируется. По состоянию на утро 9 марта фиксируется спад уровней воды на 1-9 см в сутки. Хотя на отдельных участках бассейна Западного Буга и в верховье Стыри вода все еще остается на поймах (в частности у Каменки-Бугской, Шептицкого и Щуровичей), в ближайшие сутки тенденция к снижению уровней воды сохранится.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.