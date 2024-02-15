Весна, но не везде: синоптик удивила прогнозом на пятницу, 16 февраля

Погода, как ожидается, будет нестабильной.

Завтра, 16 февраля, теплой ожидается погода в западных областях Украины, максимально +7+12 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Холоднее всего будет в восточной части, в течение дня 0-3 градуса мороза (ночью возможно до -7).

В центральных областях: в Полтавской и Черкасской областях днем -1+3 градуса, в Днепре с районами около нуля, в Кропивницком с районами и в Винницкой области +3+6 градусов.

В северных областях в течение дня от 2 мороза до 3 тепла.

В южной части столбики термометров поднимутся до +4+9 градусов.

Ветер в Украине будет восточного и юго-восточного направлений, умеренный, на востоке порывистый.В пятницу солнечная погода ожидается в западных областях Украины, на остальной территории — облачно.

Осадки в виде мокрого снега пройдут в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях.

В Киеве завтра будет ночью 0+2 градуса, днем +2+4 градуса. Облачно, без существенных осадков.

Ранее синоптик сообщил, что с 15 февраля в Украину снова придет похолодание.

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