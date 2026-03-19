Весна пришла окончательно: какой будет погода в Украине и Киеве 20 марта

Погода в Украине 20 марта будет по-весеннему теплой

В пятницу, 20 марта, в северном полушарии наконец-то наступает астрономическая весна. День весеннего равноденствия в Украине принесет стабилизацию погодных условий , приятное тепло и отсутствие обильных осадков.

Об этом сообщила украинская синоптика Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Температура воздуха и осадки в Украине

По прогнозу эксперта, 20 марта никаких серьезных осадков на территории нашей страны не предвидится. Лишь ночью в Полтавской и Сумской областях возможен небольшой дождь или мокрый снег.

Температура воздуха хоть и не будет рекордно высокой, однако подарит настоящий свежий запах весны:

Ночью: от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Днем: столбики термометров покажут +7…+12 градусов.

На юго-востоке: воздух прогреется еще сильнее – до +9…+14 градусов.

Погода в столице и весенние традиции

Киевлянам синоптикиня также обещает отличную погоду без существенных осадков. Температура воздуха в столице днем будет колебаться в пределах +7…+10 градусов. Наталья Диденко в шутку советует горожанам прятать в шкафы зимние пуховики и смело «выгуливать» весенние пальто.

Наталья Диденко также напомнила, что день весеннего равноденствия в этом году выпадает именно на 20 марта, а его астрономический отсчет начнется в 16:45 по киевскому времени. Она назвала этот день своеобразным «Новым годом» и посоветовала украинцам посвятить время очищению пространства от хлама, пению веснушек и выпеканию традиционных птичек-"жаворонков" из теста.

