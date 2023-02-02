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"Весна скоро": Арахамия отчитался о проведенных обысках, задержаниях и увольнениях

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Весна скоро": Арахамия отчитался о проведенных обысках, задержаниях и увольнениях

Фото: Getty Images

За сутки объявили о подозрении минимум 13 особам.

В Украине продолжается волна увольнений, задержаний, обысков и вручений подозрений. За прошедшие сутки был принят ряд кадровых решений.

Об этом отчитался глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Весна скоро... Президент предупреждал, что решения будут. Кто не понял – жить придется либо по закону, либо в тюрьме", — написал он.

Провели обыски:

  • у руководства киевской налоговой
  • у Игоря Коломойского по делам "Укрнафты"
  • у Арсена Авакова по закупке вертолетов
  • у Вадима Столара по поводу информации об отмывании денег Медведчука

Объявили подозрение:

  • Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР"
  • уволенному заместителю Министра обороны Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия
  • уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн
  • топменеджменту "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн
  • министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн
  • бывший заместитель министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по дерибану имущества "Национальной кинотеки Украины"
  • менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн

Задержали

  • чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве
  • шпиона из "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку
  • банду "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве
  • извращенцев из пьяных вечеринок за издевательство над девушками.

Уволили:

  • заместителя председателя Госпродпотребслужбы Лордкипанидзе
  • первого заместителя председателя Гослесагентства Сотника
  • и.о. председателя Государственной таможенной службы Демченко, первого заместителя – Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Черкасского – отстранили
  • Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление на увольнение

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за быстрое реагирование на "пьяные" вечеринки, где молодые люди издевались над девушками и применяли против их воли действия сексуального характера. Двоих парней задержали и поместили в изолятор временного содержания. Стало известно, как их накажут.

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Дата публикации
Просмотры
1420
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