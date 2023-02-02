"Весна скоро": Арахамия отчитался о проведенных обысках, задержаниях и увольнениях

За сутки объявили о подозрении минимум 13 особам.

В Украине продолжается волна увольнений, задержаний, обысков и вручений подозрений. За прошедшие сутки был принят ряд кадровых решений.

Об этом отчитался глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Весна скоро... Президент предупреждал, что решения будут. Кто не понял – жить придется либо по закону, либо в тюрьме", — написал он.

Провели обыски:

у руководства киевской налоговой

у Игоря Коломойского по делам "Укрнафты"

у Арсена Авакова по закупке вертолетов

у Вадима Столара по поводу информации об отмывании денег Медведчука

Объявили подозрение:

Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР"

уволенному заместителю Министра обороны Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия

уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн

топменеджменту "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн

министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн

бывший заместитель министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по дерибану имущества "Национальной кинотеки Украины"

менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн

Задержали

чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве

шпиона из "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку

банду "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве

извращенцев из пьяных вечеринок за издевательство над девушками.

Уволили:

заместителя председателя Госпродпотребслужбы Лордкипанидзе

первого заместителя председателя Гослесагентства Сотника

и.о. председателя Государственной таможенной службы Демченко, первого заместителя – Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Черкасского – отстранили

Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление на увольнение

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за быстрое реагирование на "пьяные" вечеринки, где молодые люди издевались над девушками и применяли против их воли действия сексуального характера. Двоих парней задержали и поместили в изолятор временного содержания. Стало известно, как их накажут.

Зеленский за 1 февраля: Сегодня у нашего государства плодотворный день

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