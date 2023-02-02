"Весна скоро": Арахамия отчитался о проведенных обысках, задержаниях и увольнениях

За сутки объявили о подозрении минимум 13 особам.
В Украине продолжается волна увольнений, задержаний, обысков и вручений подозрений. За прошедшие сутки был принят ряд кадровых решений.
Об этом отчитался глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
"Весна скоро... Президент предупреждал, что решения будут. Кто не понял – жить придется либо по закону, либо в тюрьме", — написал он.
Провели обыски:
- у руководства киевской налоговой
- у Игоря Коломойского по делам "Укрнафты"
- у Арсена Авакова по закупке вертолетов
- у Вадима Столара по поводу информации об отмывании денег Медведчука
Объявили подозрение:
- Богуслаеву по новому эпизоду по финансированию "ДНР"
- уволенному заместителю Министра обороны Шаповалову, который отвечал за закупки продовольствия
- уволенному директору Департамента государственных закупок Минобороны Хмельницкому за некачественные бронежилеты на 100 млн грн
- топменеджменту "Укртатнафты" за махинации на 40 млрд грн
- министру энергетики в правительстве Гройсмана Игорю Насалику за ущерб государству на 1,5 млрд грн
- бывший заместитель министра культуры (2014-2019 гг.) и еще 6 участникам схемы по дерибану имущества "Национальной кинотеки Украины"
- менеджеру компании Константина Жеваго за сделки на 2 млрд грн
Задержали
- чиновника Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве
- шпиона из "Укроборонпрома", работавшего на российскую военную разведку
- банду "Лешого", которая занималась рэкетом и похищала людей в Киеве
- извращенцев из пьяных вечеринок за издевательство над девушками.
Уволили:
- заместителя председателя Госпродпотребслужбы Лордкипанидзе
- первого заместителя председателя Гослесагентства Сотника
- и.о. председателя Государственной таможенной службы Демченко, первого заместителя – Щуцкого, еще одного заместителя председателя таможни Черкасского – отстранили
- Александр Лиев из Минобороны сам написал заявление на увольнение
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за быстрое реагирование на "пьяные" вечеринки, где молодые люди издевались над девушками и применяли против их воли действия сексуального характера. Двоих парней задержали и поместили в изолятор временного содержания. Стало известно, как их накажут.
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