Весна уже близко: синоптик рассказала, какой будет погода в начале марта в Украине

Украинцев предупредили о возможных морозах ночью.
Погода в Украине в конце февраля будет с мокрым снегом и дождем. Начало же весны ожидается сухим, но морозным.
Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии "Фактам".
"28 февраля ожидается перемещение атмосферных фронтов с севера на юг, что приведет к небольшим осадкам в виде снега и мокрого снега, а на юге – к дождю", – рассказала она.
Синоптик добавила, что начало весны в Украине будет сухим, однако ночью ожидаются морозы. Местами на территории Украины прогнозируется до 6 градусов мороза.
"1-3 марта поле высокого давления определит погоду без осадков. По ночам минимальная температура будет колебаться от 0 до 6 мороза, днем максимальная температура постепенно повысится от 0 до плюс 6", — подытожила она.
Напомним, в начале февраля на Харьковщине разбудили сурка Тимка, который навещал в этом году раннюю весну.
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