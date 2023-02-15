Весна уже в феврале: народный синоптик удивил прогнозом на март

В конце февраля-марте в Украину придет тепло. Погода в Украине должна порадовать. Синоптики ожидают -3…+3 ночью и до +4…+9 днем.

Об этом рассказал народный синоптик, блогер Станислав Щедрин.

По словам Щедрина, в Украине будет тепло, но влажно.

Март начнется с потепления. Температура будет колебаться в пределах +9…+11.

Какая будет погода на западе в конце февраля

На западе страны воздух прогреется до +10…+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", — сказал синоптик.

Следует ли ожидать похолодания

В начале апреля в Украине будет прохладнее. В частности, в Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины — первые весенние ливни и грозы.

В то же время, уже со второй декады месяца по всей стране начнется тенденция к почти летней погоде.

"Температура все чаще будет на уровне +15...+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", — сказал Щедрин.

Добавим, что до 19 февраля в Украине температура воздуха будет колебаться. Украинцев ждут дождь и мокрый снег из-за мощного и малоподвижного антициклона, который властвует над Южной и Центральной Европой.

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