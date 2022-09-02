Весомый элемент защиты от гибридной агрессии РФ: Зеленский – о решении G7 ввести предельную цену на российскую нефть

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина борется за безопасность всей Европы, и призвал вводить все более жесткие санкции против страны-оккупантки.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал в традиционном видеообращении в пятницу, 2 сентября.

"Мы боремся за поддержку и понимание Украины во всех странах Европы, во всех аудиториях европейских обществ. Каждый раз напоминаем, что защита Украины – это защита всей Европы, всего демократического мира. Именно с этой точки зрения следует рассматривать согласованное сегодня странами "Большой семерки" решение "Об ограничении цены на российскую нефть. Когда этот механизм будет реализован, он станет весомым элементом защиты цивилизованных стран и энергорынков от российской гибридной агрессии", — сказал он.

Президент Украины также поблагодарил главу Еврокомиссии за инициативу ввести лимит цен и на российский газ. Он полностью поддерживает ЕС по этому вопросу.

"Давно пора именно таких энергетических санкций против России. Санкций, которые не только ограничат поток нефтедолларов и газоевро в Москву, но и восстановят справедливость для всех европейцев, которых Россия пытается шантажировать искусственно раздутым ценовым кризисом на энергетическом рынке", — добавил Зеленский.

Напомним, 2 сентября министры финансов стран-членов G7 приняли решение об установлении предельной цены на российскую нефть. Это лишит главу кремля Владимира Путина дополнительных доходов для продолжения войны против Украины.

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