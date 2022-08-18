"Весы истории склонились на другую сторону": российский политолог рассказал, что для Путина означают удары по Крыму

Картина мира Путина, в которой Крым является российским, очень пошатнулась после нескольких взрывов на полуострове.

Никогда раньше судьба России и Путина не зависела от США. Российский диктатор попал в такую зависимость от этого самого "загнивающего Запада", которую еще несколько месяцев назад и вообразить было невозможно.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире программы "Честное слово" на Youtube-канале "Популярная политика".

"Люди, проживающие в Крыму, считали, что война их не касается. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым – это территория России. Такая картина мира очень быстро пошатнулась", — отметил эксперт.

Орешкин заметил, что большое количество людей решило бежать подальше с полуострова и бросилось обратно на "большую землю. Вдруг стало ясно, что Крым — это спорная территория.

Кроме того, эксперт говорит, что еще совсем недавно Путин заявил, что "еще ничего не начинал". А теперь совершенно очевидно, что именно это и подразумевалось. Мол "мы начали уже всерьез, а теперь получайте удары по Крыму".

"Что еще скажет Путин и как еще он испугает "супостатов" — очень сложно предсказать, но вероятно он сделает еще одно решительное суровое заявление, мол "мы вот сейчас вам всем..!". А пока мы видим, что украинцы достали до Крыма. Как достали – это уже другой разговор", - отметил политолог.

Путину же сказать уже нечего. Прилетело же по русской (как он считает) территории. Российский диктатор обещал вроде бы начать всерьез. Поэтому могут быть нанесены еще какие-то ракетные удары, чтобы это воспринималось как ответ. Но, по словам Орешкина, "этого победного марша совсем не видно".

"Пол года идет война. Она сопровождается ежедневным уничтожением украинских детей. Такая преступная деятельность в глазах подавляющего большинства российских избирателей оправдывалась тем, что Путин якобы обеспечивает победу, Путин объединяет, Путин уничтожает укрнацистов и т.д. И вдруг эти люди начинают понимать, что что-то не так. Ну да, Путин наступает, вершит подвиги, с голым торсом ездит верхом на полярном медведе – много мощного он делает в телевизоре. И самолеты у него там какие-то удивительные и современные, и ракеты у него, и оружие на 10 лет опережает самые современные разработки на Западе, но удары почему-то получает Крым", — подчеркнул эксперт.

В результате возникает когнитивный диссонанс, когда картина мира не сходится с реальными событиями.

"Это как в советском союзе – мы были впереди всей планеты, но почему-то жили хуже всего. То же самое происходит и сейчас, но в более ужасной форме, потому что речь идет о войне, а не об относительном мирном проигрыше безнадежной советской модели. Речь идет о военном поражении, которое становится все очевиднее", — сказал Орешкин.

По его словам, это самый главный качественный перелом, который можно зафиксировать в августе 2022 года.

"Весы истории склонились на другую сторону. Теперь скорее ждут, что еще сделают Украина и США. Никогда раньше судьба России и Путина так сильно не зависела от США. Он попал в такую зависимость от этого самого "загнивающего Запада", что еще несколько месяцев назад и представить было невозможно", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Орешкин заявил, что сейчас ситуация с пропагандой в РФ похожа на 1940 год, а события на фронте в Украине очень похожи на 1943 год, когда фашисты, несмотря на перелом, все равно уже не могли не наступать.

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