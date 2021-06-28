Ветер, дождь и гроза оставили без света более сотни населенных пунктов в Украине

Ветер, дождь и гроза оставили без света более сотни населенных пунктов в Украине

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В шести областях Украины из-за непогоды обесточены более сотни населенных пунктов.

Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 28 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов в 6 областях (Сумская — 37, Днепропетровская — 33, Донецкая — 13, Запорожская — 12, Киевская — 7 и Черниговская — 7)", — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, накануне страшная непогода пронеслась Ровенской областью. Регион накрыли мощный дождь, ветер и даже песчаная буря. Не выдерживали электропровода. Обесточены почти 350 населенных пунктов. Деревья падали словно игрушечные. Били машины. Перекрывали городские дороги. А еще трассы. Ко всему этому еще и затопило улицы.

Мощная непогода пришла в Ровенскую область после Львова. Там тоже город затопило. Центральные площади и пешеходные переходы стояли в воде — она достигала окон машин.

Львов затопило: страшный ливень превратил дороги города в реки

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