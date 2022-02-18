Ветер, осадки и до 9-13° тепла: прогноз погоды в Украине на выходные, 19-20 февраля

Ветер, осадки и до 9-13° тепла: прогноз погоды в Украине на выходные, 19-20 февраля

В субботу и воскресенье будет облачно.

На выходных, 19-20 февраля, в Украине будет тепло, однако в субботу ожидаются осадки и порывистый ветер, которые прекратятся в воскресенье.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу ночью в западной части страны ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем в Украине, кроме юга и юго-востока, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на юге страны до 12°, в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 0-2° тепла.

В воскресенье, 20 февраля, в Украине будет без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях возможен небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах снег. В северо-восточных областях и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 20-25 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла, в Украине, кроме севера и востока, местами 10-13° тепла, в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

Из-за сильного ветра 19 февраля ночью и утром в западных и большинстве северных областей, днем на большей части территории страны объявлен I уровень опасности, желтый. 18 февраля в горах Ивано-Франковской области сохраняется высокая снеголавинная опасность (4 уровень), 19 февраля в горах Ивано-Франковской, 18-19 февраля на высокогорье Закарпатской, в горах Львовской областей – значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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В Киеве 19 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла. Из-за ветра в столице в субботу также объявлен I уровень опасности, желтый.

20 февраля, в воскресенье, в Киеве будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°.

Напомним, в начале февраля в Харьковской разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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