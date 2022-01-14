Ветер сдувает новогодние украшения: в Украине начался настоящий елкопад (фото, видео)

Больше всего опрокинутых шквалами ветра новогодних елок было в северных областях.

Вечером в пятницу, 14 января, почти во всех регионах Украины зафиксировали сильные порывы ветра — максимум достиг 27 м/с. Во многих городах, особенно на севере страны, где веяло сильнее всего, не устояли новогодние елки и другие праздничные украшения.

Пользователи соцсетей публикуют фото и видео последствий стихии.

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В Черниговской области уже в послеобеденное время ветер стал крепчать. Как результат – в нескольких городах под его нажимом упали главные новогодние елки.

В частности, такая участь постигла украшенное деревце в городе Носовке. Теперь его разбирают, надеясь, что большинство игрушек и украшений уцелели.

Фото из социальных сетей

Упало также новогоднее украшение в центре Коропа. С него тоже коммунальщики уже собрали неповрежденные игрушки и свернули гирлянду.

Фото из социальных сетей

Новогодняя елка упала в Бобровице. Соответствующее фото было опубликовано в соцсетях.

В областном центре стихия тоже наделала беды – на Аллее Героев упала от порыва ветра большая елка. Правда, она не была новогодним украшением.

Фото из социальных сетей

В Сумской области ураган повалил новогоднюю елку в центре Королевца, несмотря на то, что она была закреплена 6 тросами.

Гирлянды на поваленной елке отключили от электросети.

Фото из социальных сетей

А вот в городе Белополье поваленная ветром елка некоторое время продолжала светиться. Соответствующее фото было опубликовано в соцсети.

Фото из социальных сетей

На Львовщине в городе Пустомыты упала украшенная иллюминацией новогодняя елка, установленная возле мэрии. Причиной называют порывы ветра, хотя на западе страны они не были слишком сильными. Местные жители в комментариях сетуют на недостаточное крепление.

Фото из социальных сетей

В городе Хмельницком ветру не удалось опрокинуть новогоднюю елку, но ее верхушку в виде звезды он все-таки сдул. В соцсетях местных жителей в шутку призывают загадывать желания, ведь на новогодней елке появилась падающая звезда.

На Полтавщине в городе Лубны главное новогоднее украшение буквально согнуло пополам. В Сети опубликовали видео этого момента.

Пользователи соцсетей шутят, что новогодняя елка в Лубнах решила заняться йогой или пародирует головной убор Гарри Поттера.

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Напомним, ураганный ветер, принесший в Беларусь атлантический циклон "Эльза" в пятницу, 14 января, уже нанес немало ущерба. По меньшей мере, в двух городах порывами ветра снесло главные новогодние елки.

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