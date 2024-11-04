Ветер, снег и заморозки: синоптики обновили прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 4 ноября, в Украине будет ветрено и облачно. Практически по всей стране сегодня пройдут дожди.

Об этом сообщил "Украинский гидрометеорологический центр", местами с мокрым снегом.

Утром в западных и центральных регионах прогнозируются заморозки. На западе будет до -2°C.

Порывистый ветер будет юго-западным, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет днем +6...8°C. В восточных областях будет 7...9°C. Теплее всего будет в Крыму и на юге, там столбики термометров покажут +10...12°C.

В Киевской области ожидается в понедельник ветреная погода, дождь и мокрый снег. Температура воздуха будет днем +6...8°C. В Киеве ожидается днем до +6°C. В столице возможен мокрый снег.

Какая будет погода в течение недели — читайте в новости.

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