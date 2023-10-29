Ветер снова усилится: прогноз погоды на понедельник, 30 октября

В Украине завтра, 30 октября, будет теплая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение дня температура воздуха достигнет +15...20°С, а в южной части будет +20...24°С.

"Понедельник окажется под влиянием восточного антициклона, поэтому во всех областях 30 октября ожидается сухая погода, без осадков. 30 октября снова предполагается усиление ветра, однако такой мощности, как вчера – вряд. Направление юго-западное", — отметила она.

В Киеве понедельник обещает также теплую погоду, днем до +18°С. Дождя не будет, а вот ветер снова усилится.

"Юго-западные его порывы местами будут составлять хотя и более легкие, однако штормовые 15-18 метров в секунду. Не волнуйтесь, но свой драгоценный автомобиль все же паркуйте с умом. Осенние погодные процессы иногда не благоприятны для человеческого комфорта, однако любое изменение, в том числе и сезонная, сопровождается бурными процессами. Поэтому не удивляемся осени, которая ежегодно приходит с дождями, похолоданием и сильным ветром. Такова ее законная природа", — добавила Диденко.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°;

В Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°.

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