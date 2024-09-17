Ветер сорвал покров с Мариупольского драмтеатра: вид здания ужасает (видео)

Россияне уничтожают драмтеатр в Мариуполе — на месте трагедии строят совершенно новое сооружение, не имеющее ничего общего с украинским памятником.

В Мариуполе ветер сорвал защитную ткань с забора вокруг здания драматического театра, куда 16 марта 2022 попали российские оккупанты. Теперь можно увидеть настоящую картину "русского мира" в оккупации.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Ветер сорвал ткань с забора у драмтеатра в Мариуполе. Теперь можно увидеть, что оккупанты не оставили ничего от старого фасада здания", — говорится в сообщении.

Оккупанты полностью разрушили старый фасад театра, включая его облицовку и фигуры. Сейчас на месте украинской памятки ведется строительство нового "российского театра".

Ветер сорвал покров с Мариупольского драмтеатра: как он выглядит

Напомним, что 16 марта 2022 года российские военные сбросили мощные бомбы на здание мариупольского драмтеатра, в котором скрывались сотни мирных жителей. Это стало одним из самых ужасных событий российской агрессии в Украине, унесшей жизни многих людей.

На момент удара у театра прописными буквами было написано "ДЕТИ", что должно стать сигналом для военных о присутствии мирных людей, однако это не остановило агрессора. Точное количество погибших до сих пор неизвестно, но это место стало символом жестокости войны.

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