Ветер утихнет: какой будет погода в Украине 19 ноября

Погода в Украине

В среду, 19 ноября, в Украине ожидается холодная погода. Дождь будет в некоторых областях.

Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко.

По словам синоптикини, в южной части Украины, а также в Донецкой, Луганщине, Днепропетровщине, местами в Черкасской и Кропивницком с районами будет преобладать влажная погода с дождями. Более того, при более низкой температуре воздуха они будут переходить в мокрый снег.

В большинстве западных, северных областей, в Винницкой и Полтавской областях — без существенных осадков.

Сильный ветер завтра, уверяет Диденко, успокоится и будет умеренным. Только в Крыму и Приазовье будет оставаться сильным.

«В ближайшую ночь в западных и северных областях предполагается 0-4 градуса мороза, на остальной территории +2+6, днем +3+8 градусов, только в Крыму будет тепло, +10+14 градусов», — отметила синоптикиня.

В Киеве 19 ноября будет холодно. Ночью ожидается 1-3 градуса мороза, днем — +3+5 градусов. Осадков не предвидится, сильный ветер тоже утихнет.

