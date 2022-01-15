7 января ударил мороз, такая же погода будет и на Крещение / Pexels

Ветер утихнет, осадков не будет: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 16 января

Ветер утихнет, осадков не будет: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 16 января

Завтра будет облачно с прояснениями.

В воскресенье, 16 января, ветер в Украине утихнет, днем температура воздуха в разных регионах будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в воскресенье в стране будет преимущественно без осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер западных направлений, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатском регионе 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве 16 января также будет сухо. На дорогах гололедица, ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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